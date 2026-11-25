Operasyonun özeti:

İzmir'in Menemen ilçesinde gerçekleştirilen çalışma sonucunda, Aliağa Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Aliağa Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele ekipleri tarafından farklı dönemlere ait eserler ele geçirildi. Operasyonda 142 sikke ve 45 tarihi obje olmak üzere toplam 187 parça tarihi eser muhafaza altına alındı.

ele geçirilen eserlerin dağılımı:

Şüphe üzerine düzenlenen operasyonda bulunan sikkeler arasında Arkaik, Roma, Bizans ve Osmanlı dönemlerine ait örnekler yer aldı. Objeler kısmında ise Roma ve Bizans dönemlerine ait 45 parça obje tespit edildi; bunlar arasında yüzük, ok ucu ve sapan taşları gibi buluntular bulunuyor.

soruşturma ve hukuki süreç:

Olayla ilgili olarak bir kişi hakkında işlem başlatıldı. Şüpheliye yönelik adli tahkikatın, 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu’na muhalefet kapsamında sürdürüldüğü bildirildi. Ele geçirilen eserlerin uzman incelemesi ve muhafazası için gerekli adımlar yetkili birimlerce uygulanıyor.

Aliağa Kaçakçılık ekiplerinin koordineli çalışması sonucu gerçekleştirilen bu tür operasyonlar, bölgedeki tarihi mirasın korunmasına yönelik devam eden çabaların bir parçası olarak değerlendiriliyor. Bulunan eserlerin dönemlere göre dağılımı ve türleri, yürütülecek bilimsel incelemelerle daha ayrıntılı şekilde raporlanacak.

İzmir’de tarihi eser kaçakçılığı operasyonu: 187 parça eser ele geçirildi