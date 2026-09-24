Menemen'de kıtaların mirasını taşıyan rahvan atlar sahne alıyor

Menemen 12. geleneksel rahvan at yarışlarına hazırlanıyor:

Menemen Belediyesi, 12. Geleneksel Rahvan At Yarışları için hazırlıkları tamamladı. Etkinlik bu yıl 27 Eylül Pazar günü Seyrek Arena'da gerçekleştirilecek ve yarışlar saat 11.00'de başlayacak. Türkiye'nin dört bir yanından gelen yarışçılar, şampiyon rahvan atlarıyla kupayı kazanmak için kıyasıya mücadele edecek.

yarış programı ve katılımcılar:

Organizatörler programın gün boyunca süreceğini, farklı kategorilerdeki yarışların izleyiciyle buluşacağını belirtti. Yarışlar, atların doğal yürüyüş ve hız özelliklerini ön plana çıkaran rahvan geleneğine uygun olarak düzenlenecek. Katılımcılar arasında uzun yıllardır yarış sahalarında başarı elde eden şampiyon atlar ve deneyimli jokeyler yer alıyor; dereceye girenlere kupalar ve ödüller takdim edilecek.

ulaşım ve organizasyon:

Menemen Belediyesi, izleyicilerin etkinliğe ulaşımını kolaylaştırmak için saat başı ücretsiz ring seferleri düzenleyecek. Menemen İZBAN İstasyonu, Kubilay İlkokulu önü ve tüm belde merkezlerinden kalkacak servislerle vatandaşlar Seyrek Arena'ya taşınacak. Organizasyon alanında seyirci için temel hizmetler planlandı ve güvenlik önlemleri alındı.

Menemen Belediye Başkanı Aydın Pehlivan, rahvan at yarışlarının kültürel önemine vurgu yaparak belediye olarak geleneklere bağlı kalmanın önemini ifade etti ve tüm hemşehrileri etkinliğe davet etti. Başkan Pehlivan, etkinliğin Menemen'in hem tarihsel mirasını yaşattığını hem de kentte sosyal dayanışmayı güçlendirdiğini belirtti.

PAZAR GÜNÜ GERÇEKLEŞTİRİLECEK YARIŞLARDA TÜRKİYE'NİN DÖRT BİR YANINDAN ŞAMPİYON RAHVAN ATLAR, KUPA İÇİN KOŞACAK.