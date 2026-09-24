Dolar 48,8495 +0,04%
Euro 55,6585 0,00%
Bist 12.888,33 -2,74%
Altın Gram 6.772,67 -0,14%
EUR/USD 1,1374 -0,13%
Brent Petrol 106,18 +3,01%
--°

Menemen'de kıtaların mirasını taşıyan rahvan atlar sahne alıyor

Menemen Belediyesi 27 Eylül Pazar günü Seyrek Arena'da düzenleyeceği 12. Geleneksel Rahvan At Yarışları'nda Türkiye'nin şampiyon atları kupayı hedefleyecek.

GİRİŞ: 24 Eylül 2026 - 12:28

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Hazal Tunç

Menemen'de kıtaların mirasını taşıyan rahvan atlar sahne alıyor

Menemen 12. geleneksel rahvan at yarışlarına hazırlanıyor:

Menemen Belediyesi, 12. Geleneksel Rahvan At Yarışları için hazırlıkları tamamladı. Etkinlik bu yıl 27 Eylül Pazar günü Seyrek Arena'da gerçekleştirilecek ve yarışlar saat 11.00'de başlayacak. Türkiye'nin dört bir yanından gelen yarışçılar, şampiyon rahvan atlarıyla kupayı kazanmak için kıyasıya mücadele edecek.

yarış programı ve katılımcılar:

Organizatörler programın gün boyunca süreceğini, farklı kategorilerdeki yarışların izleyiciyle buluşacağını belirtti. Yarışlar, atların doğal yürüyüş ve hız özelliklerini ön plana çıkaran rahvan geleneğine uygun olarak düzenlenecek. Katılımcılar arasında uzun yıllardır yarış sahalarında başarı elde eden şampiyon atlar ve deneyimli jokeyler yer alıyor; dereceye girenlere kupalar ve ödüller takdim edilecek.

ulaşım ve organizasyon:

Menemen Belediyesi, izleyicilerin etkinliğe ulaşımını kolaylaştırmak için saat başı ücretsiz ring seferleri düzenleyecek. Menemen İZBAN İstasyonu, Kubilay İlkokulu önü ve tüm belde merkezlerinden kalkacak servislerle vatandaşlar Seyrek Arena'ya taşınacak. Organizasyon alanında seyirci için temel hizmetler planlandı ve güvenlik önlemleri alındı.

Menemen Belediye Başkanı Aydın Pehlivan, rahvan at yarışlarının kültürel önemine vurgu yaparak belediye olarak geleneklere bağlı kalmanın önemini ifade etti ve tüm hemşehrileri etkinliğe davet etti. Başkan Pehlivan, etkinliğin Menemen'in hem tarihsel mirasını yaşattığını hem de kentte sosyal dayanışmayı güçlendirdiğini belirtti.

PAZAR GÜNÜ GERÇEKLEŞTİRİLECEK YARIŞLARDA TÜRKİYE&#039;NİN DÖRT BİR YANINDAN ŞAMPİYON RAHVAN ATLAR, KUPA...

PAZAR GÜNÜ GERÇEKLEŞTİRİLECEK YARIŞLARDA TÜRKİYE'NİN DÖRT BİR YANINDAN ŞAMPİYON RAHVAN ATLAR, KUPA İÇİN KOŞACAK.

Hazal Tunç

Hazal Tunç

 Kültür Sanat Editörü

Mimar Sinan Güzel Sanatlar mezunu. Vizyona giren filmler, tiyatro oyunları, kitap incelemeleri ve sergi haberlerini yayına hazırlıyor.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Uşak'ta Timsal Karabekir ile tarihin kalbine yolculuk söyleşisi gençlerle buluşt...
images

Muş’un meralarından sofralara uzanan tandır büryanı
images

Necatibey Konağı özgün dokusuyla Giresun'un kültür hayatına geri döndü
images

Atakum'da kitap kampanyası 10 binin üzerindeki kitabı kırsala taşımayı hedefliyo...

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Alacak tartışması şiddetlendi: İnegöl'de inşaatta 8 yaralı

Türkeli'nin elektrik bağımsızlığını güçlendiren transformatör merkezi açıldı

Şimşek'ten istifa söylentilerine net yalanlama

cezaevinde gerçeğe yakın olağanüstü hal tatbikatı düzenlendi

TREND HABERLER

Golsüz mücadele seyrantepe'de: Diyarbekirspor ile Erciyes 38 FSK 0-0 berabere

Uşak'ta huzur ve güven uygulaması: 8 hükümlü yakalandı, sentetik ecza ve ruhsatsız tüfek ele geçirildi

Sahne önünde sigara içilmesine tepki gösteren Oğuzhan Koç, konseri sürdürdü

Sahilde konser gecesi: Sinan Akçıl Erdemli'yi coşturdu

Güzeloluk kavşağında çarpışma: 16 yaşındaki motosiklet sürücüsü yaşamını yitirdi

Gece yarısı fenerle araçların üzerinde yürüyen kişi Sincan'da görüntülendi

Yeni jandarma havacılık birimi Samsun’da faaliyete hazırlanıyor

Lara'da falezlerden halatlarla inip deniz dibi ve falez temizliği