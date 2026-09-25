Dolar 48,9591 +0,02%
Euro 55,8202 +0,27%
Bist 12.899,35 +0,09%
Altın Gram 6.811,32 +0,68%
EUR/USD 1,1397 +0,15%
Brent Petrol 97,68 -2,53%
--°

Mengen'de 'laf atma' tartışması şiddete dönüştü: 64 yaşındaki esnaf darbedildi

Bolu'nun Mengen ilçesinde 64 yaşındaki esnaf, 'laf atma' tartışması sonrası aracından zorla çıkarılıp cadde ortasında darbedildi; olay anı kamerada.

GİRİŞ: 25 Eylül 2026 - 15:33

OKUMA: 2 dk

EDİTÖR: Murat Öztürk

Mengen'de 'laf atma' tartışması şiddete dönüştü: 64 yaşındaki esnaf darbedildi

Olayın gelişimi:

Olay, geçtiğimiz pazartesi akşamı Bolu'nun Mengen ilçe merkezinde meydana geldi. İddiaya göre ilçede esnaflık yapan M.K. (64), arkadaşını aracına bırakmak üzere yola çıktı. İlçe merkezinde durduğu sırada yoldan geçen R.U. ile ‘‘laf atma’’ nedeniyle sözlü tartışma başladı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü; R.U., aracın açık camından sürücü koltuğunda oturan M.K.'ye yumruklarla saldırdı.

Kavganın büyümesi üzerine olay yerine çıkan R.U.'nun oğlu G.U. ile iki iş yeri çalışanı da kavgaya dahil oldu. Grup, M.K.'yi zorla otomobilden çıkararak cadde ortasında tekme ve tokatlarla darbetti. Yakınlarının müdahalesiyle hastaneye kaldırılan M.K.'nin burnunda kırık ve vücudunda çeşitli yaralanmalar tespit edildi.

Güvenlik kamerası görüntüleri:

Olay anı, yakındaki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde R.U.'nun otomobilin içindeki M.K.'ye camdan yumruk atması, ardından gelen grubun yaşlı adamı araçtan sürükleyip sokakta darbetmesi yer alıyor. Kaydın ortaya çıkması, yaşanan şiddetin ve saldırganların tespit edilmesinde belirleyici oldu.

Soruşturma ve adli süreç:

Olayın ardından polis ekipleri saldırıya karıştığı belirtilen R.U., oğlu G.U. ve iki iş yeri çalışanını gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından şüpheliler adliyeye sevk edildi; mahkeme sonucunda G.U. tutuklanarak cezaevine gönderildi. Baba R.U. ile diğer iki şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

BOLU’NUN MENGEN İLÇESİNDE, OTOMOBİLİYLE DURAKLAYAN 64 YAŞINDAKİ ESNAF, &#039;LAF ATMA&#039; MESELESİ...

BOLU’NUN MENGEN İLÇESİNDE, OTOMOBİLİYLE DURAKLAYAN 64 YAŞINDAKİ ESNAF, 'LAF ATMA' MESELESİ YÜZÜNDEN TARTIŞTIĞI ŞAHIS VE YAKINLARI TARAFINDAN ARACINDAN YAKA PAÇA İNDİRİLEREK DARP EDİLDİ.

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Malatya'da beş günlük huzur uygulaması: 39 aranan şahıs yakalandı
images

Kırıkkale'de kesinleşmiş cezası bulunan hükümlü jandarma ekiplerince yakalandı
images

Okul bahçesinden Atatürk büstünü söken kişi tutuklandı
images

Hayrabolu'da 20 günlük kayıptan sonra evinde ölü bulundu: Tuncer Herekeli

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Malatya'da beş günlük huzur uygulaması: 39 aranan şahıs yakalandı

Kırıkkale'de kesinleşmiş cezası bulunan hükümlü jandarma ekiplerince yakalandı

Okul bahçesinden Atatürk büstünü söken kişi tutuklandı

Hayrabolu'da 20 günlük kayıptan sonra evinde ölü bulundu: Tuncer Herekeli

TREND HABERLER

Golsüz mücadele seyrantepe'de: Diyarbekirspor ile Erciyes 38 FSK 0-0 berabere

Uşak'ta huzur ve güven uygulaması: 8 hükümlü yakalandı, sentetik ecza ve ruhsatsız tüfek ele geçirildi

Sahne önünde sigara içilmesine tepki gösteren Oğuzhan Koç, konseri sürdürdü

Güzeloluk kavşağında çarpışma: 16 yaşındaki motosiklet sürücüsü yaşamını yitirdi

Gece yarısı fenerle araçların üzerinde yürüyen kişi Sincan'da görüntülendi

Hataylı kadının biber temizleyerek biriktirdiği parayla ev hayali iki kez yarıda kaldı

İvriz kaya anıtı ziyaretçileri tarih ve suyla buluşturuyor

Erdoğan türkevi'nden ayrıldı: Türkiye Amerika. 100. Yılı Programı için yola çıktı