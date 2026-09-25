Mengen'de 'laf atma' tartışması şiddete dönüştü: 64 yaşındaki esnaf darbedildi

Olayın gelişimi:

Olay, geçtiğimiz pazartesi akşamı Bolu'nun Mengen ilçe merkezinde meydana geldi. İddiaya göre ilçede esnaflık yapan M.K. (64), arkadaşını aracına bırakmak üzere yola çıktı. İlçe merkezinde durduğu sırada yoldan geçen R.U. ile ‘‘laf atma’’ nedeniyle sözlü tartışma başladı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü; R.U., aracın açık camından sürücü koltuğunda oturan M.K.'ye yumruklarla saldırdı.

Kavganın büyümesi üzerine olay yerine çıkan R.U.'nun oğlu G.U. ile iki iş yeri çalışanı da kavgaya dahil oldu. Grup, M.K.'yi zorla otomobilden çıkararak cadde ortasında tekme ve tokatlarla darbetti. Yakınlarının müdahalesiyle hastaneye kaldırılan M.K.'nin burnunda kırık ve vücudunda çeşitli yaralanmalar tespit edildi.

Güvenlik kamerası görüntüleri:

Olay anı, yakındaki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde R.U.'nun otomobilin içindeki M.K.'ye camdan yumruk atması, ardından gelen grubun yaşlı adamı araçtan sürükleyip sokakta darbetmesi yer alıyor. Kaydın ortaya çıkması, yaşanan şiddetin ve saldırganların tespit edilmesinde belirleyici oldu.

Soruşturma ve adli süreç:

Olayın ardından polis ekipleri saldırıya karıştığı belirtilen R.U., oğlu G.U. ve iki iş yeri çalışanını gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından şüpheliler adliyeye sevk edildi; mahkeme sonucunda G.U. tutuklanarak cezaevine gönderildi. Baba R.U. ile diğer iki şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

BOLU’NUN MENGEN İLÇESİNDE, OTOMOBİLİYLE DURAKLAYAN 64 YAŞINDAKİ ESNAF, 'LAF ATMA' MESELESİ YÜZÜNDEN TARTIŞTIĞI ŞAHIS VE YAKINLARI TARAFINDAN ARACINDAN YAKA PAÇA İNDİRİLEREK DARP EDİLDİ.