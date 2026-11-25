yönetim değerlendirme toplantısı:

Erzincan Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesinde yönetim ekibinin katılımıyla değerlendirme toplantısı yapıldı. Toplantıya Hastane Başhekimi Doç. Dr. Hakan Gökalp Taş başkanlık etti ve kurumun genel işleyişi ile devam eden çalışmalar ele alındı.

gündemdeki ana konular:

Toplantıda özellikle sağlık hizmetlerinin kalitesinin artırılması, hizmet sunumunda verimliliğin geliştirilmesi ve kurumsal işleyişin güçlendirilmesi konuları detaylı şekilde değerlendirildi. Yönetim ekibi mevcut uygulamaları gözden geçirerek yürütülen projelerin durumunu paylaştı.

hedefler ve izlenecek yol:

Görüşmelerde önümüzdeki dönemde hayata geçirilmesi planlanan faaliyetler üzerinde duruldu; koordinasyonun artırılması, süreçlerin etkinliğinin yükseltilmesi ve hizmet kalitesinin sürdürülebilir biçimde iyileştirilmesi hedeflendi. Toplantı, hastane yönetiminin kurumsal kapasiteyi güçlendirme yönündeki kararlılığını ortaya koydu.

MENGÜCEK GAZİ HASTANESİNDE YÖNETİM DEĞERLENDİRME TOPLANTISI YAPILDI