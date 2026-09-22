Menisküs yırtıklarında her hastaya cerrahi şart değil

Giriş: diz ağrısında menisküsün rolü

Sultanbeyli Ersoy Hastanesi Ortopedi Uzmanı Op. Dr. Necdet Işıklı, diz ağrısının her yaş grubunda günlük yaşam kalitesini etkileyen yaygın bir sorun olduğunu belirtirken, menisküs yırtıklarının bu şikayetlerin sık nedenleri arasında yer aldığını aktardı. Işıklı, menisküs yırtıklarının tanı ve tedavisinin tek tip olmadığını; hastanın yaşı, aktivite seviyesi ile yırtığın tipi, büyüklüğü ve konumunun tedavi planını belirlediğini vurguladı.

Menisküsün işlevi ve yırtık tipleri:

Diz ekleminde iç ve dış olmak üzere iki menisküs bulunur ve bu yapılarda şok emici bir görev vardır. Menisküsler, yürüyüş, koşu ve zıplama sırasında ortaya çıkan darbe kuvvetlerini absorbe eder, eklem stabilitesine katkı sağlar ve eklem kıkırdağını korur. Işıklı, menisküs yırtıklarının iki ana grupta değerlendirildiğini söyledi: travmatik yırtıklar ve dejeneratif yırtıklar.

Travmatik yırtıklar genellikle gençler ve sporcularda görülür; ayağın sabit kalıp gövdenin aniden dönmesi, dize doğrudan darbe veya derin çömelme anında oluşabilir. İleri yaşta ise menisküs dokusunun elastikiyetini kaybetmesi nedeniyle belirgin bir travma olmadan, sandalyeden kalkma veya merdiven çıkma sırasında bile yırtık gelişebilir.

Belirtiler ve tanı süreci:

Yırtığın boyutu, tipi ve yerleşimine göre değişmekle birlikte menisküs yırtıklarında sık rastlanan bulgular arasında çıtırtı veya kopma hissi, dizin iç veya dış kısmında yük bindikçe artan ağrı, şişlik, sertlik, kilitlenme veya takılma yer alır. Bazı hastalar yürürken dizde boşalma hissi yaşar veya dizi tam olarak doğrultup bükemeyebilir.

Tanıda önce fizik muayene yapılır. Röntgen menisküsü doğrudan göstermese de kırık veya diz kireçlenmesi gibi ek sorunların değerlendirilmesinde yardımcı olur. Menisküs yırtığının tipi, boyutu ve derecesinin belirlenmesinde ise manyetik rezonans görüntüleme (MR) tercih edilir.

Tedavi yaklaşımları: konservatiften cerrahiye

Her menisküs yırtığının ameliyat gerektirmediği Işıklı tarafından sıkça vurgulanan bir noktadır. Tedavi seçimi; hastanın yaşı, günlük ve sportif aktivite düzeyi ile yırtığın tipi, büyüklüğü ve konumuna göre kişiye özel planlanır.

Dejeneratif veya küçük yırtıklarda öncelik ameliyatsız yöntemlerdir. İlk dönemde dinlenme, buz uygulaması, bandaj ve dizin yüksekte tutulması ağrı ve şişliğin azalmasına yardımcı olur. Ayrıca fizik tedavi ve uyluk kaslarını güçlendirici egzersizler eklem stabilitesini artırır.

Hekim kontrolünde ilaç tedavisi uygulanabilir; uygun vakalarda hyaluronik asit, PRP, kortizon ve kök hücre gibi enjeksiyon yöntemleri değerlendirilebilir.

Cerrahi seçenekler ve iyileşme süreci:

Ameliyatsız tedaviden sonuç alınamayan, dizde kilitlenmeye neden olan veya büyük ve kombine yırtıkları olan aktif hastalarda cerrahi gündeme gelir. Menisküs cerrahisi genellikle artroskopik yöntemle gerçekleştirilir. Yırtığın kanlanmasının iyi olduğu bölgelerde menisküs dikilerek korunmaya çalışılırken, tamiri mümkün olmayan yırtıklarda yalnızca hasarlı bölüm çıkarılabilir.

Ameliyat sonrası iyileşme uygulanan yönteme göre değişir. Menisküsün hasarlı bölümünün çıkarıldığı hastalar genellikle birkaç gün içinde koltuk değneksiz yürüyebilir ve 2-3 hafta içinde günlük aktivitelerine dönebilir. Menisküs tamiri yapılanlarda ise dokunun iyileşmesi için ilk 4-6 hafta dize yük verilmemesi gerekebilir ve açı ayarlı dizlik kullanılabilir; spora dönüş süresi 4-6 ayı bulabilir. Fizik tedavi ve rehabilitasyon, fonksiyonel iyileşmenin ayrılmaz bir parçasıdır.

Diz sağlığını koruma önerileri:

Işıklı, diz sağlığını korumada ideal kilonun korunmasının, bacak ve kalça kaslarını güçlendiren düzenli egzersizlerin önemine dikkat çekti. Spor öncesi yeterli ısınma yapılması, yürüyüş ve spor sırasında taban desteği iyi ve darbe emici özellikte ayakkabıların tercih edilmesi önerildi.

Sonuç olarak, menisküs yırtıklarında tanı ve tedavi çok yönlü değerlendirilir; cerrahi değil, doğru kişiye doğru zaman ilkesinin benimsenmesi hastaya özel en iyi sonucu hedefler.

ORTOPEDİ UZMANI OP. DR. NECDET IŞIKLI