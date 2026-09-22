Menteş köyünde gece çıkan besihane yangını dört büyükbaşın telef olmasına neden oldu

yangının çıkışı ve ilk müdahale:

Olay, gece geç saatlerde Afyonkarahisar’ın Sandıklı ilçesine bağlı Menteş köyünde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, A.K.'ye ait besihanede henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Besihaneden yükselen dumanları fark eden köylüler durumu yetkililere bildirdi.

Kısa sürede bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri müdahale ederek yangını kontrol altına aldı ve söndürme çalışmalarını gerçekleştirdi.

müdahale sonrası tespitler ve soruşturma:

Soğutma çalışmalarının ardından yapılan incelemede, yangın sırasında besihanede bulunan dört büyükbaş ineğin telef olduğu belirlendi. Yangın sonucu besihanede maddi hasar oluştuğu kaydedildi.

Yangının çıkış sebebi henüz belirlenemediği için jandarma tarafından geniş çaplı soruşturma başlatıldığı bildirildi; olayla ilgili incelemeler devam ediyor.

AFYONKARAHİSAR’IN SANDIKLI İLÇESİNE BAĞLI MENTEŞ KÖYÜNDE BİR BESİHANEDE ÇIKAN YANGINDA 4 BÜYÜKBAŞ HAYVAN TELEF OLDU.