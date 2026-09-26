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Menteşe gökyüzünü renkli uçurtmalarla doldurdu

Menteşe'de düzenlenen 33. Uluslararası Muğla Kültür ve Sanat Şenliği'nde çocuklar ve aileleri, Zahit Mungan'ın tasarımları ve ücretsiz atölyelerle uçurtma keyfi yaşadı.

GİRİŞ: 26 Eylül 2026 - 18:51

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EDİTÖR: Hazal Tunç

Menteşe gökyüzünü renkli uçurtmalarla doldurdu

Etkinlik alanı ve katılımcılar:

33. Uluslararası Muğla Kültür ve Sanat Şenliği kapsamında düzenlenen Uçurtma Şenliği, Menteşe Çocuk Bilim Parkı arkasındaki alanda gerçekleşti. Etkinlik, çocuklar ve ailelerinin yoğun katılımıyla gökyüzünü renklendirdi; katılımcılar kendi uçurtmalarını birlikte uçurarak gün boyunca keyifli anlar biriktirdi.

Şenlikte yer alan farklı tasarımlı uçurtmalar büyük ilgi gördü. Hem geleneksel formlar hem de çağdaş tasarımlar arasında çocukların ve ailelerin favorileri dikkat çekti. Etkinlik alanında, güvenli uçuş alanları ve serbest oyun alanlarıyla aileler rahat bir gün geçirdi.

Zahit Mungan'ın sunumu ve Atatürk silüetli uçurtma:

Etkinliğin özel konuğu olan uçurtma sanatçısı Zahit Mungan, çocukluk tutkusu olarak tanımladığı uçurtmacılığı sanata dönüştüren çalışmalarıyla katılımcıların beğenisini kazandı. Mungan'ın farklı tasarımları arasında öne çıkan eserler, kalabalığın ilgi odağı oldu.

Menteşe Belediye Başkanı Gonca Köksal Aras ile birlikte havalandırılan Atatürk silüetli uçurtma, alandaki en çok ilgi çeken anlardan biri oldu. Başkan Aras etkinlikte çocukların mutluluğuna vurgu yaparak birlikte üretmenin ve kuşakları bir araya getirmenin önemine değindi.

Uçurtma yapım atölyesi bilgiler:

Uçurtma sanatçısı Zahit Mungan, şenlik sonrası düzenlenecek atölye programıyla çalışmalarını sürdürecek. 27 Eylül Pazar günü Konakaltı İskender Alper Kültür Merkezi'nde gerçekleşecek ücretsiz Uçurtma Yapım Atölyesi, 7-16 yaş arasındaki çocuklara açık olacak.

Atölye dört ayrı seansta gerçekleştirilecek: 10.00, 11.00, 13.00 ve 14.00. Katılımcılar bu oturumlarda kendi uçurtmalarını tasarlayıp yapma fırsatı bulacak, hem teknik hem estetik açıdan temel bilgileri uygulamalı olarak öğrenecekler.

Şenlik, çocukların yüzündeki neşe ve ailelerin bir arada geçirdiği kaliteli zaman açısından öne çıktı; yerel yönetim temsilcileri ve sanatçılar arasındaki iş birliği, gelecekte benzer etkinliklerin sürdürülmesine zemin hazırladı.

33. ULUSLARARASI MUĞLA KÜLTÜR VE SANAT ŞENLİĞİ, ÇOCUKLARI VE AİLELERİ GÖKYÜZÜNÜN RENKLERİYLE...

33. ULUSLARARASI MUĞLA KÜLTÜR VE SANAT ŞENLİĞİ, ÇOCUKLARI VE AİLELERİ GÖKYÜZÜNÜN RENKLERİYLE BULUŞTURDU.

Hazal Tunç

Hazal Tunç

 Kültür Sanat Editörü

Mimar Sinan Güzel Sanatlar mezunu. Vizyona giren filmler, tiyatro oyunları, kitap incelemeleri ve sergi haberlerini yayına hazırlıyor.

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