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Menteşe İsmet Çatak Caddesi'nde çarpışma: motosiklet sürücüsü yaralandı

Muğla'nın Menteşe ilçesinde İsmet Çatak Caddesi'nde otomobil ile motosiklet çarpıştı; motosiklet sürücüsü yaralandı, ekipler olay yerinde inceleme yapıyor.

GİRİŞ: 08 Kasım 2026 - 21:00

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EDİTÖR: Murat Öztürk

Menteşe İsmet Çatak Caddesi'nde çarpışma: motosiklet sürücüsü yaralandı

Kaza yeri ve araçlar:

Muğla'nın Menteşe ilçesi İsmet Çatak Caddesi üzerinde meydana gelen kazada, 48 APU 531 plakalı otomobil ile 48 ASL 331 plakalı motosiklet çarpıştı.

Müdahale ve soruşturma:

Kazanın 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesi üzerine sağlık ve polis ekipleri kısa sürede olay yerine sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından motosiklet sürücüsü hastaneye kaldırıldı; olayda 1 yaralı olduğu bildirildi. Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

MUĞLA’NIN MENTEŞE İLÇESİNDE OTOMOBİL İLE MOTOSİKLETİN ÇARPIŞMASI SONUCU MEYDANA GELEN TRAFİK...

MUĞLA’NIN MENTEŞE İLÇESİNDE OTOMOBİL İLE MOTOSİKLETİN ÇARPIŞMASI SONUCU MEYDANA GELEN TRAFİK KAZASINDA MOTOSİKLET SÜRÜCÜSÜ YARALANDI.

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

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