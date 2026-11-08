Menteşe İsmet Çatak Caddesi'nde çarpışma: motosiklet sürücüsü yaralandı

Kaza yeri ve araçlar:
Muğla'nın Menteşe ilçesi İsmet Çatak Caddesi üzerinde meydana gelen kazada, 48 APU 531 plakalı otomobil ile 48 ASL 331 plakalı motosiklet çarpıştı.
Müdahale ve soruşturma:
Kazanın 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesi üzerine sağlık ve polis ekipleri kısa sürede olay yerine sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından motosiklet sürücüsü hastaneye kaldırıldı; olayda 1 yaralı olduğu bildirildi. Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.
MUĞLA’NIN MENTEŞE İLÇESİNDE OTOMOBİL İLE MOTOSİKLETİN ÇARPIŞMASI SONUCU MEYDANA GELEN TRAFİK KAZASINDA MOTOSİKLET SÜRÜCÜSÜ YARALANDI.
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