Menteşe Orhaniye 141. sokakta arkadan çarpma: motosiklet sürücüsü kaldırıma savruldu

Menteşe Orhaniye 141. sokakta arkadan çarpma sonucu motosiklet sürücüsü yaralandı

Muğla'nın Menteşe ilçesi Orhaniye Mahallesi 141. Sokak'ta meydana gelen kazada, U.Ö. idaresindeki motosiklet, önünde sola dönüş yapmak isteyen otomobile arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle sürücü motosikletten savrularak kaldırıma düştü ve yaralandı.

Kaza anı ve yaralanma:

Görgü tanıklarının aktardığı bilgiye göre, çarpışma sırasında motosiklet sürücüsünün kontrolünü kaybettiği ve kaldırımlara doğru savrulduğu görüldü. Yaralanan U.Ö., çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye sevk edilen 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından olay yerinde ilk müdahalesi yapıldı.

Müdahale ve soruşturma:

Olay yerindeki ilk müdahalenin ardından U.Ö. ambulansla Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazaya ilişkin olarak bölge trafik ekipleri inceleme başlattı; kazanın oluş nedeninin netleştirilmesi ve sorumluluk tespitine yönelik soruşturma sürüyor.

MUĞLA’NIN MENTEŞE İLÇESİNDE U.Ö. İSİMLİ GENÇ MOTOSİKLET SÜRÜCÜSÜ, ÖNÜNDE SOLA DÖNÜŞ YAPMAK İSTEYEN OTOMOBİLE ARKADAN ÇARPTI.