Menteşe sokaklarında çarpışma: motosiklet sürücüsü yaralandı

Muğla'nın Menteşe ilçesinde otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu bir kişi yaralandı. Kaza, Hasan Ercan Caddesi ile Özer Türk Caddesi bağlantısında meydana geldi.

kaza yerindeki durum:

Edinilen bilgiye göre, 34 HPA 229 plakalı otomobil, Hasan Ercan Caddesi'nden Özer Türk Caddesi'ne dönmek isterken caddeden çıkan 48 BBN 355 plakalı motosikletle çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle motosiklet kaldırımda bulunan direğe çarptı.

Olayda motosiklet sürücüsü hafif yaralandı, çevredekilerin müdahalesi ve çağrısıyla bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi.

soruşturma ve trafik müdahalesi:

Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralı, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Trafik ekipleri kaza yerinde inceleme başlatarak olayın nedenine ilişkin çalışmalar yürütüyor.

MUĞLA’NIN MENTEŞE İLÇESİNDE 34 HPA 229 PLAKALI OTOMOBİL İLE 48 BBN 355 PLAKALI MOTOSİKLET ÇARPIŞTI. KAZADA MOTOSİKLET SÜRÜCÜSÜ KALDIRIMDA BULUNAN DİREĞE ÇARPARAK HAFİF ŞEKİLDE YARALANDI.