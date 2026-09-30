Menteşe yurdu'nda gençleri güçlendiren sanat ve spor atölyeleri

etkinliklerle gençlerin gelişimine destek:

Muğla'nın Menteşe ilçesinde bulunan Muğla Erkek Öğrenci Yurdunda, gençlerin sosyal, kültürel, sanatsal ve sportif gelişimini desteklemek amacıyla düzenlenen etkinlikler sürüyor. Menteşe Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü ile Uluslararası Gençlik Merkezi iş birliğiyle yürütülen programlar, öğrencilerin boş zamanlarını verimli değerlendirmelerini hedefliyor.

sanat atölyeleri:

Yurt bünyesindeki çalışmalarda resim, seramik ve el sanatları gibi farklı atölyelere yer veriliyor. Bu atölyeler, öğrencilerin sanatsal yeteneklerini keşfetmelerine, yeni beceriler kazanmalarına ve yaratıcı ifâde olanaklarını güçlendirmelerine imkân tanıyor.

sosyal ve sportif faaliyetler:

Etkinlik programı aynı zamanda çeşitli sportif ve sosyal faaliyetleri de kapsıyor. Fiziksel gelişim yanında grup çalışmaları ve sosyal etkinliklerle öğrencilere sosyal iletişim ve takım çalışması becerileri kazandırılmaya çalışılıyor.

Uygulanan çalışmalar, öğrencilerin yalnızca akademik yaşamlarına değil, kişisel gelişimlerine de katkı sunuyor. Organizasyon yetkilileri, etkinliklerin yurt içindeki sosyal ve kültürel ortamı canlandırdığını ve gençlere ilgi alanları doğrultusunda deneyim kazanma fırsatı sağladığını belirtiyor.

Yetkililer, Menteşe Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü ile Uluslararası Gençlik Merkezi iş birliğinde düzenlenen bu faaliyetlerin yıl boyunca devam edeceğini duyurdu.

MUĞLA ERKEK ÖĞRENCİ YURDUNDA GENÇLERE YÖNELİK SOSYAL, SANATSAL VE SPORTİF FAALİYETLER SÜRÜYOR