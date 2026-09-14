Menteşe'de aranan ve 6 yıl 10 ay 15 gün ceza alan kişi tutuklandı

Menteşe'de aranan şahsın yakalanması

Muğla İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, il genelinde aranan şahısların yakalanmasına yönelik yürüttüğü çalışmalar kapsamında Menteşe ilçesinde aranan bir kişiyi gözaltına aldı. Yapılan tespitler sonucu hakkında 6 yıl 10 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.A. isimli şahıs operasyonla yakalandı.

operasyonun yürütülmesi:

Operasyon, Muğla İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat Şube Müdürlüğü ile Terörle Mücadele (TEM) Şube Müdürlüğü ekiplerinin ortak çalışması sonucu gerçekleştirildi. Soruşturmayı yürüten ekipler, İzmir Ağır Ceza Mahkemesi kararına dayanan kesinleşmiş hükmü dikkate alarak M.A.'nın Menteşe'de olduğunu tespit etti.

adli süreç ve cezaevi sevki:

Şahıs, 11 Eylül 2026 tarihinde düzenlenen operasyonda yakalanıp emniyete götürüldü. Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanan M.A., cezaevine teslim edildi.

MUĞLA’DA 6 YIL 10 AY HAPİS CEZASIYLA ARANAN ŞAHIS YAKALANDI