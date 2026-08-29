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Menteşe'de buzağı güzellik yarışması mahalleyi renklendirdi

Muğla'nın Menteşe ilçesinde 28 Ağustos'ta düzenlenen etkinlikte 17 buzağı Simental, Montofon ve Holstein kategorilerinde jüri tarafından boy, kilo, sağlık ve süslemeye göre değerlendirildi.

GİRİŞ: 29 Ağustos 2026 - 09:53

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EDİTÖR: Hazal Tunç

Menteşe'de buzağı güzellik yarışması mahalleyi renklendirdi

Menteşe'de buzağı güzellik yarışması

Muğla’nın Menteşe ilçesinde bu yıl 38’incisi düzenlenen Geleneksel Yerkesik Boğa Güreşleri ve Festivali kapsamında 28 Ağustos Cuma günü gerçekleştirilen Buzağı Güzellik Yarışması yerel halkın ilgisini çekti. Festivale Muğla Büyükşehir Belediyesi’nin desteğiyle düzenlenen etkinlikler çerçevesinde 17 buzağı podyuma çıktı ve renkli görüntüler oluştu.

Yarışma ve değerlendirme kriterleri:

Yarışmada buzağılar Simental, Montofon ve Holstein olmak üzere üç ayrı kategoride yarıştı. Jüri üyeleri katılımcıları boy, kilo, karakter, sağlık ve süsleme kriterlerine göre değerlendirdi. Yerkesik Mahallesi’nde geleneksel olarak yapılan organizasyon, hem üreticiler hem de mahalle sakinleri için kutlama niteliğindeydi.

Dereceye girenler ve ödüller:

Yarışmaya Muğla Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Vekili Osman Can Yenice, Yerkesik Mahalle Muhtarı Kemal Çamlıbel, Muğla Damızlık Yetiştiricileri Birliği Başkanı Süleyman Gül ve çok sayıda vatandaş katıldı. Birinci olan Abdullah Uysal'ın Cumali isimli buzağısına 8 çuval yem, ikinci olan Sevil Sarıoğlu'nun Kibar isimli buzağısına 6 çuval yem, üçüncü olan Ayyüz Özbek'in Afrodid isimli buzağısına ise 4 çuval yem ödül verildi. Muğla Büyükşehir Belediyesi dereceye girenlere yem desteği sağladı.

Sahiplerinin özenle süslediği buzağılar festivale katılanlar tarafından ilgiyle izlendi; etkinlik, Yerkesik Mahallesi’nin geleneksel ruhunu canlı tutan bir buluşma olarak kayda geçti.

MUĞLA’DA BUZAĞI GÜZELLİK YARIŞMASI DÜZENLENDİ

MUĞLA’DA BUZAĞI GÜZELLİK YARIŞMASI DÜZENLENDİ

Hazal Tunç

Hazal Tunç

 Kültür Sanat Editörü

Mimar Sinan Güzel Sanatlar mezunu. Vizyona giren filmler, tiyatro oyunları, kitap incelemeleri ve sergi haberlerini yayına hazırlıyor.

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