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Menteşe'de gençler tiyatroyla özgüven ve sahne deneyimi kazanıyor

Uluslararası Gençlik Merkezi'ndeki gönüllü tiyatro eğitimleri, gençlere sahne becerisi, ekip çalışması ve özgün ifade yeteneği kazandırmayı amaçlıyor.

GİRİŞ: 22 Eylül 2026 - 11:16

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Emre Koç

Menteşe'de gençler tiyatroyla özgüven ve sahne deneyimi kazanıyor

Uluslararası Gençlik Merkezi'nde tiyatro çalışmaları sürüyor

Menteşe Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü bünyesindeki Uluslararası Gençlik Merkezi'nde gönüllü gençlere yönelik tiyatro eğitimleri devam ediyor. Programın hedefi, katılımcılara tiyatronun temel unsurlarını öğreterek sahne deneyimi ve özgüven kazandırmak.

eğitim içeriği:

Eğitimlerde gençler; doğaçlama, sahne duruşu, rol çalışması ve metin analizleri gibi temel beceriler üzerinde çalışıyor. Dersler hem bireysel yetenekleri geliştirmeye hem de ekip çalışmasıyla üretme deneyimi kazandırmaya odaklanıyor.

gençlerin kazanımları:

Katılımcılar, tiyatro aracılığıyla kendilerini daha özgür ifade etme ve yeteneklerini keşfetme imkanı buluyor. Yetkililer, her prova ile gençlerin yeni deneyimler edindiğini ve sanatın birleştirici gücünün onların sosyal ve kültürel gelişimine katkı sunduğunu vurguluyor.

Çalışmalar, gençlerin hayallerini sahneye taşıyabilmeleri için farklı uygulamalar ve atölyeler içeriyor; amaç, yalnızca teknik beceri kazandırmak değil, aynı zamanda ortak üretim kültürünü pekiştirmek.

MENTEŞE’DE GENÇLER TİYATRO EĞİTİMLERİYLE SAHNEYE HAZIRLANIYOR

MENTEŞE’DE GENÇLER TİYATRO EĞİTİMLERİYLE SAHNEYE HAZIRLANIYOR

Emre Koç

Emre Koç

 Bölgesel Haberler Editörü

Güneydoğu ve Doğu Anadolu bölgelerinden servis edilen valilik, belediye ve yerel yaşam haberlerini yönetiyor.

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