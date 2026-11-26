Soda-Denizli kavşağında trafik kazası

Muğla'nın Menteşe ilçesinde, Ortaköy-Denizli Kavşağı olarak bildirilen bölgede yer alan Soda-Denizli Kavşağı'nda iki aracın çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.

Kurtarma çalışmaları:

Trafik kazası ihbarı üzerine bölgeye sevk edilen ekipler, araçlardan birinde 2 kişinin sıkıştığını belirledi. İtfaiye ve kurtarma ekiplerinin müdahalesiyle sıkışan iki yaralı çıkarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi.

Yaralıların ilk müdahalesi:

Diğer araçta bulunan 2 yaralının de sağlık ekipleri tarafından ambulansta müdahale edilip ambulanslara alındığı bildirildi. Kaza sonucu toplam 4 kişinin yaralandığı ve yaralıların sağlık ekiplerine teslim edildiği kaydedildi.

MUĞLA’DA TRAFİK KAZASI: 4 YARALI