Menteşe'de sağanağa karşı 30 kişilik kesintisiz seferberlik

Ekiplerin saha çalışması:

Menteşe Belediyesi ekipleri, ilçede etkili olan sağanak yağışa karşı gece saatlerinden itibaren aralıksız mesai yürütüyor. Sahada görev yapan 30 personel ve iş makineleriyle su baskını, sel ve taşkınlara müdahale ediliyor.

Müdahale ve önleyici çalışmalar:

Ekipler yağış boyunca öncelikle mazgal temizliği yapıyor; yağış nedeniyle çökmelerin meydana geldiği bölgelerde dolgu çalışmaları gerçekleştiriliyor. Uygulamalar acil müdahale ile olası hasarı azaltmaya yönelik önleyici adımları kapsıyor.

İhbar hattı:

İlçede yaşanabilecek olumsuzluklara ilişkin bilgi veya ihbarda bulunmak isteyen vatandaşlar, Menteşe Belediyesi Çağrı Merkezi'ni 0 252 214 48 80 numaralı telefondan arayabilir. Belediye ekipleri gelen bildirimlere göre önceliklendirme yaparak sahadaki müdahalelere yön veriyor.

Belediye ekipleri, ilçede yaşanabilecek olumsuzluklara karşı sahadaki çalışmalarına kesintisiz olarak devam ediyor.

SAĞANAK YAĞIŞA KARŞI MENTEŞE’DE KESİNTİSİZ MESAİ