Menteşe'de trafik kazası

Muğla'nın Menteşe ilçesinde meydana gelen kazada kamyon ile hafif ticari araç çarpıştı. Olay, Akkaya Mahallesi TOKİ yol ayrımında gerçekleşti. Çarpışmaya ilişkin ilk bilgilerde, kazada ticari araçta bulunan 1 kişinin yaralandığı bildirildi.

Kaza yeri ve ilk müdahale:

İhbarı alan çevredekiler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Olay yerine kısa sürede sevk edilen sağlık ve polis ekipleri müdahale etti. Çarpışan araçların plakaları 07 AOS 625 (kamyon) ve 34 DL 4631 (hafif ticari araç) olarak kayda geçti.

Yaralının durumu ve soruşturma:

Saha ekipleri yaralıya olay yerinde ilk müdahaleyi yaptıktan sonra kişi ambulansla hastaneye kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Olayla ilgili inceleme ve soruşturma çalışmalarının sürdüğü bildirildi.

MUĞLA'NIN MENTEŞE İLÇESİNDE KAMYON İLE TİCARİ ARACIN ÇARPIŞMASI SONUCU MEYDANA GELEN TRAFİK KAZASINDA 1 KİŞİ YARALANDI.