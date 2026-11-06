Menteşe'de Uğur Mumcu Bulvarı'nda seyir halindeki otomobilde yangın çıktı

Menteşe'de Uğur Mumcu Bulvarı üzerinde araç alev aldı

Muğla'nın Menteşe ilçesinde seyir halindeki bir otomobilde çıkan yangın, çevrede paniğe neden oldu. Olay, Uğur Mumcu Bulvarı üzerinde gerçekleşti.

Edinilen bilgiye göre, 48 AZ 650 plakalı otomobil sürüş halindeyken henüz belirlenemeyen bir nedenle alev aldı. Yangını gören vatandaşlar durumu hemen yetkililere bildirdi.

Müdahale ve güvenlik önlemleri:

Bölgeden gelen ihbar üzerine 112 Acil Çağrı Merkezi ekipleri itfaiye ve polis ekiplerini olay yerine sevk etti. Olay yerine ulaşan itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek alevleri kontrol altına aldı ve söndürdü.

Yangında can kaybı veya yaralanma bildirilmedi; ancak otomobilde önemli derecede maddi hasar oluştu.

Soruşturma ve halkın bilgilendirilmesi:

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı ve yangının çıkış nedeni yetkililerce araştırılıyor. Yetkililer, yangın söndürme çalışmalarında herhangi bir aksama olmadığını belirtti.

Uzmanlar, araç kaynaklı yangınlarda etkili ve güvenli müdahale için araçtan hızla uzaklaşma, güvenli bir mesafeden acil durum ekiplerine haber verme ve yetkililerin yönlendirmelerine uyma çağrısında bulunuyor.

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