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Menteşe’de yağışlarla birlikte çıntar sezonu tezgahlara indi

Muğla’nın Menteşe ilçesinde yağışların ardından Ekim başında çıkan çıntar, sınırlı miktarda pazar tezgahına geldi; kilogramı 500 TL'den satılıyor.

GİRİŞ: 07 Ekim 2026 - 14:12

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EDİTÖR: Berk Doğan

Menteşe’de yağışlarla birlikte çıntar sezonu tezgahlara indi

mevsimin ilk çıntarları pazarda:

Muğla’nın Menteşe ilçesinde son yağışlarla birlikte ormanlık alanlarda çıntarın ilk örnekleri görünmeye başladı. Ekim ayının başında ormanlardan toplanan çıntarlar, sınırlı sayıda da olsa kent pazarlarının tezgahlarına geldi. Satışa sunulan ürünler yerel alıcıların dikkatini çekerken, pazarda yer alan çıntarların miktarı henüz az.

fiyat ve arz durumu:

Tezgâhlarda görülen çıntarın kilogram fiyatı 500 TL olarak belirlendi. Mevcut yüksek fiyat, arzın kısıtlı olmasına bağlanıyor. Yetkililer ve toplayıcılar, yağışların devam etmesi halinde ormanlardaki çıntar miktarının artacağını; buna paralel olarak önümüzdeki günlerde fiyatlarda düşüş yaşanabileceğini bildiriyorlar.

yöre halkı için önemi:

Çıntar, Muğla ve çevresinde sonbaharda doğal olarak yetişen ve yöre halkının yoğun ilgi gösterdiği bir ürün. Hem lezzeti hem de sağlık açısından faydaları nedeniyle talep gören çıntar, birçok kişi için ekmek kapısı niteliği taşıyor. Yerel pazarlar ve toplayıcılar sezonun ilerlemesiyle daha fazla ürünün tezgâhlara ulaşmasını bekliyor.

MUĞLA’NIN MENTEŞE İLÇESİNDE YAĞIŞLARIN ARDINDAN SEZONUN İLK ÇINTARLARI ORMANLIK ALANLARDA ÇIKMAYA...

MUĞLA’NIN MENTEŞE İLÇESİNDE YAĞIŞLARIN ARDINDAN SEZONUN İLK ÇINTARLARI ORMANLIK ALANLARDA ÇIKMAYA BAŞLADI. PAZARLARDA SATIŞA SUNULAN İLK ÇINTARLARIN KİLOGRAM FİYATI 500 LİRAYA KADAR YÜKSELDİ.

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Berk Doğan

Berk Doğan

 Dijital Ekonomi Editörü

Piyasa haberleri, şirket açıklamaları, vergi düzenlemeleri ve tüketici ekonomisi odaklı içerikler üreten dijital editör.

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