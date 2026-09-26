Dolar 48,9163 -0,07%
Euro 55,7431 +0,13%
Bist 12.899,35 +0,09%
Altın Gram 6.795,93 +0,54%
EUR/USD 1,1400 +0,17%
Brent Petrol 97,44 -2,77%
--°

Menteşe'de yayla kavunları ve ata tohumlu sebzelerin hasadı başladı

Menteşe'de Karabağlar Yaylası'nda yetişen Paris, Pıtraklı ve Hırsız Almaz kavunları ile ata tohumlu sebzelerin hasadı yapıldı; proje yerel üretimi koruyor.

GİRİŞ: 26 Eylül 2026 - 14:18

OKUMA: 2 dk

EDİTÖR: Aslı Han

Menteşe'de yayla kavunları ve ata tohumlu sebzelerin hasadı başladı

Hasat sezonu ve ürün çeşitliliği:

Menteşe’nin bereketli topraklarında bu yıl da geleneksel tarım kültürünün simgesi haline gelen yayla kavunları ve ata tohumlarından üretilen sebzelerin hasadı gerçekleştirildi. Özellikle Karabağlar Yaylasında yetiştirilen kavunlar, bölge üretiminin önemli bir parçası olarak öne çıkıyor. Hasatta yer alan kavun çeşitleri arasında Paris, Pıtraklı ve Hırsız Almaz isimli yerel türlerin kendine özgü aromaları ve uzun süre muhafaza edilebilme özellikleri dikkat çekti.

Ata Sebzeleri Projesi ve üretici desteği:

Hasat çalışmaları kapsamında, Ata Sebzeleri Projesi ile üreticilere fide ve tohum desteği sağlanması, yerel çeşitlerin korunması ve gelecek nesillere aktarılması hedeflerinin öncelikli unsuru oldu. Proje, bölgede sürdürülebilir tarımın yaygınlaşmasına katkı sunarken, yerel üretimin güçlendirilmesine yönelik doğrudan destek sağlıyor.

Hasatta emeği geçen üreticilere sağlanan desteklerin, kalite ve verimliliğe olumlu yansımalar sağladığı belirtilirken, çalışmaların bölge ekonomisine ve tarımsal çeşitliliğe katkı verdiği vurgulandı. Özellikle kadın üreticilerin hasat süreçlerindeki aktif rolü, hem toplumsal hem de ekonomik açıdan önem taşıyor.

Geleceğe yönelik amaçlar ve beklentiler:

Yetkililer ve üreticiler, geleneksel tarım ürünlerinin korunmasının yanı sıra yerel bilgi ve becerilerin yeni nesillere aktarılmasını amaçlıyor. Hasadın, yerel tarım çeşitlerinin korunması ve üreticilerin desteklenmesi açısından taşıdığı önem; sağlıklı, huzurlu ve bol kazançlı bir sezon temennisiyle vurgulandı. Bölgedeki çalışmaların sürdürülebilir ve kaliteli tarımsal üretimi geliştirme hedefiyle devam edeceği ifade edildi.

MENTEŞE’DE YAYLA KAVUNU VE ATA SEBZELERİNİN HASADI YAPILDI

MENTEŞE’DE YAYLA KAVUNU VE ATA SEBZELERİNİN HASADI YAPILDI

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Fotokapanlar Çankırı ormanında ayının besin arayışını kaydetti
images

İmamköy’de güne doğanın lezzetiyle başlayan mekan: Doğa Restaurant
images

Annelerin farkındalığı ön planda: Tunceli'de narkotikle mücadelede eğitim progra...
images

Palu'da Akdağ merasında rüzgarla yayılan yangına müdahale sürüyor

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Mobil diş ünitesi sahada sağlık hizmetini yerinde sunuyor

Komşuların ihbarı sonrası evinde ölü bulunan 80 yaşındaki kadın için soruşturma başlatıldı

Zeytinburnu'da durdurulan araçta 6 kilo 650 gram kokain bulundu, iki şüpheli tutuklandı

Manisa'da gönüllü gençler İlköğretim Haftası'nda miniklerle dayanışma örneği sergiledi

TREND HABERLER

Golsüz mücadele seyrantepe'de: Diyarbekirspor ile Erciyes 38 FSK 0-0 berabere

Sahne önünde sigara içilmesine tepki gösteren Oğuzhan Koç, konseri sürdürdü

Uşak'ta huzur ve güven uygulaması: 8 hükümlü yakalandı, sentetik ecza ve ruhsatsız tüfek ele geçirildi

Güzeloluk kavşağında çarpışma: 16 yaşındaki motosiklet sürücüsü yaşamını yitirdi

Gece yarısı fenerle araçların üzerinde yürüyen kişi Sincan'da görüntülendi

Hataylı kadının biber temizleyerek biriktirdiği parayla ev hayali iki kez yarıda kaldı

İvriz kaya anıtı ziyaretçileri tarih ve suyla buluşturuyor

Erdoğan türkevi'nden ayrıldı: Türkiye Amerika. 100. Yılı Programı için yola çıktı