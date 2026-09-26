Menteşe'de yayla kavunları ve ata tohumlu sebzelerin hasadı başladı

Hasat sezonu ve ürün çeşitliliği:

Menteşe’nin bereketli topraklarında bu yıl da geleneksel tarım kültürünün simgesi haline gelen yayla kavunları ve ata tohumlarından üretilen sebzelerin hasadı gerçekleştirildi. Özellikle Karabağlar Yaylasında yetiştirilen kavunlar, bölge üretiminin önemli bir parçası olarak öne çıkıyor. Hasatta yer alan kavun çeşitleri arasında Paris, Pıtraklı ve Hırsız Almaz isimli yerel türlerin kendine özgü aromaları ve uzun süre muhafaza edilebilme özellikleri dikkat çekti.

Ata Sebzeleri Projesi ve üretici desteği:

Hasat çalışmaları kapsamında, Ata Sebzeleri Projesi ile üreticilere fide ve tohum desteği sağlanması, yerel çeşitlerin korunması ve gelecek nesillere aktarılması hedeflerinin öncelikli unsuru oldu. Proje, bölgede sürdürülebilir tarımın yaygınlaşmasına katkı sunarken, yerel üretimin güçlendirilmesine yönelik doğrudan destek sağlıyor.

Hasatta emeği geçen üreticilere sağlanan desteklerin, kalite ve verimliliğe olumlu yansımalar sağladığı belirtilirken, çalışmaların bölge ekonomisine ve tarımsal çeşitliliğe katkı verdiği vurgulandı. Özellikle kadın üreticilerin hasat süreçlerindeki aktif rolü, hem toplumsal hem de ekonomik açıdan önem taşıyor.

Geleceğe yönelik amaçlar ve beklentiler:

Yetkililer ve üreticiler, geleneksel tarım ürünlerinin korunmasının yanı sıra yerel bilgi ve becerilerin yeni nesillere aktarılmasını amaçlıyor. Hasadın, yerel tarım çeşitlerinin korunması ve üreticilerin desteklenmesi açısından taşıdığı önem; sağlıklı, huzurlu ve bol kazançlı bir sezon temennisiyle vurgulandı. Bölgedeki çalışmaların sürdürülebilir ve kaliteli tarımsal üretimi geliştirme hedefiyle devam edeceği ifade edildi.

MENTEŞE’DE YAYLA KAVUNU VE ATA SEBZELERİNİN HASADI YAPILDI