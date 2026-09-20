Merada ayı saldırısı köyde endişe yarattı, iki buzağı telef oldu

Olayın ayrıntıları:

Erzincan’ın merkeze bağlı Koçyatağı köyü yakınlarında merada otlayan büyükbaş sürüsüne bir ayı saldırdı. Saldırıda 2 buzağı telef oldu. Olay, sürünün sahibi Serhan Çam’a ait hayvanların merada otladıkları sırada meydana geldi.

Sürünün yanında bulunan çobanın müdahalesine rağmen ayı bölgeden uzaklaştırılamadı. Olay yerinde çekilen görüntülerde, telef olan yavrusunun başında bekleyen anne ineğin telaşlı hali ve çıkardığı sesler yer aldı. Bölgede bulunan çoban tarafından ayı ile birlikte iki yavrusunun da cep telefonu kamerasıyla görüntülendiği bildirildi.

Köylülerin tepkisi ve önceki olaylar:

Sürü sahibi Serhan Çam, gazetecilere yaptığı açıklamada hayvanları korumakta zorlandıklarını belirterek yetkililerden bölgede gerekli tedbirlerin alınmasını istedi. Koçyatağı Köyü Muhtarı Cengiz Kaya de son dönemde ayı saldırılarının arttığını ifade ederek, üreticilerin mağduriyet yaşamaması için önlem alınması çağrısında bulundu.

Olayın bölgede yarattığı endişe, yaklaşık 20 gün önce yaşanan başka bir olayla da ilişkilendiriliyor: o vakitte bir ayının kilitli ahırın kapısını açması sonucu 144 küçükbaş hayvan telef olmuştu. Bu gelişmeler köyde hayvancılıkla uğraşanları ekonomik ve psikolojik açıdan etkiliyor.

Yerel yetkililer ve üreticiler arasında, merada ve ahırlarda hayvan güvenliğinin nasıl sağlanacağına dair talepler öne çıkarken, köylüler hem can kayıplarının sonlandırılmasını hem de benzer olayların tekrarını önleyecek adımların atılmasını istiyor.

ERZİNCAN’IN MERKEZE BAĞLI KOÇYATAĞI KÖYÜNDE MERADA OTLAYAN BÜYÜKBAŞ HAYVANLARA AYININ SALDIRMASI SONUCU 2 BUZAĞI TELEF OLDU