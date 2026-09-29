Merada fenalaşan 65 yaşındaki adamın ölümü kalp krizi şüphesiyle inceleniyor

Olayın gelişimi:

Çiçekdağı ilçesine bağlı Halaçlı köyü merasında hayvan otlatan 65 yaşındaki Ekrem Kartal, arazide hareketsiz halde bulunan vatandaşlar tarafından görüldü. Görgü tanıklarının durumu bildirmesi üzerine 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verildi.

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ve jandarma ekipleri, Kartal üzerinde yaptıkları ilk incelemede kişinin yaşamını yitirdiğini belirledi. Olay yerindeki bulgulara dayanılarak ölümün kalp krizi geçirmeye bağlı olabileceği değerlendirildi.

Soruşturma ve işlem süreci:

Olay yerinde yapılan ön incelemelerin tamamlanmasının ardından, Kartal'ın cenazesi kesin ölüm nedeninin tespiti için hastane morguna kaldırıldı. Olayla ilgili jandarma tarafından adli ve idari soruşturma başlatıldı.

Yetkililer, incelemelerin sürdüğünü ve kesin ölüm nedeninin yapılacak tıbbi tetkikler sonucunda belirleneceğini bildirdi. Olay, köyde kısa süreli bir üzüntü ve tedirginlik yarattı.

KIRŞEHİR’İN ÇİÇEKDAĞI İLÇESİNDE HAYVAN OTLATMAK İÇİN MERAYA GİDEN 65 YAŞINDAKİ EKREM KARTAL, ARAZİDE KALP KRİZİ GEÇİREREK HAYATINI KAYBETTİ.