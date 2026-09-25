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Merakla girdiği vanada mahsur kalan yavru kedi itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı

İskenderun Sakarya Mahallesi'nde vananın içinde sıkışan yavru kedi, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle çıkarıldı ve veteriner hekime teslim edildi.

GİRİŞ: 25 Eylül 2026 - 08:36

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EDİTÖR: Hakan Arslan

Merakla girdiği vanada mahsur kalan yavru kedi itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı

İskenderun'da vana içinde mahsur kalan kedi kurtarıldı

Hatay'ın İskenderun ilçesi Sakarya Mahallesi'nde bir havuzun borusuna giren yavru kedi, vananın içinde sıkışıp mahsur kaldı. Yavru kedinin çevreye yayılan miyavlamalarını duyan vatandaşlar, kendi çabalarıyla kurtaramayınca durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.

olayın gelişimi

Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen ekipler, önce bölgedeki güvenlik önlemlerini aldı. Kedinin sıkıştığı yerin borunun vana kısmı olduğu tespit edildi. Ekipler, doğrudan müdahalenin güç olması nedeniyle boruyu kesmek üzere çalışma başlattı ve müdahale için sanayi bölgesine taşındı.

kurtarma çalışması ve sağlık kontrolleri

Sanayide vanaya yönelik yapılan müdahale sonucunda ekiplerin titiz çalışmasıyla yavru kedi sıkıştığı yerden çıkarıldı. Kurtarılan kedi, olası yaralanma ve sağlık sorunlarına bakılması amacıyla veteriner hekime teslim edildi. Kurtarma sırasında kedinin çıkardığı acı dolu sesler, çevredekilerin ve ekiplerin çalışmalarını daha da anlamlı kıldı.

Olay, kısa sürede mahalle sakinlerinin takdirini topladı; itfaiye ekiplerinin sabırlı ve planlı müdahalesi sayesinde hayvan güvenli şekilde kurtarıldı ve gerekli sağlık kontrolleri sağlandı.

HATAY&#039;DA GİRDİĞİ BORUNUN VANASINDA SIKIŞARAK MAHSUR KALAN YAVRU KEDİ, İTFAİYE EKİPLERİNİN UZUN...

HATAY'DA GİRDİĞİ BORUNUN VANASINDA SIKIŞARAK MAHSUR KALAN YAVRU KEDİ, İTFAİYE EKİPLERİNİN UZUN SÜREN ÇALIŞMASIYLA KURTARILDI. V

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

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