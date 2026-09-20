Meram bağlarında tarihî hasat: pekmez kazanları yeniden kaynadı

Meram bağlarında geleneksel bağbozumu canlandı:

Konya'nın tarım ve bağcılık geleneğini yaşatan Meram ilçesinde, Meram Belediyesi tarafından düzenlenen Geleneksel Bağbozumu ve Pekmez Kaynatma Festivali bu yıl da yoğun ilgi gördü. Meram Bağı'nda gerçekleştirilen etkinlikte ilçenin ünlü bağlarından toplanan üzümler hasat edilip, eski usullerle pekmez haline getirildi.

Hasat ve pekmez kaynatma süreci:

Vatandaşlar, bağlarda nazlı, dimrit ve aladiriz türü üzümleri topladı. Toplanan şıralar dev kazanlara alınıp odun ateşinde kaynatıldı; kazanların başında pekmez köpürtme işlemi uygulandı. Etkinlik boyunca kazanlarda kaynayan pekmezin yanı sıra bulgur ve mısır gibi geleneksel tatlar da pişirilip katılımcılara ikram edildi. Meram Bağı'nda gün boyu süren hazırlıklar, hem yerel üretimin hem de kuşaklar arası paylaşımın örneği oldu.

Katılım, teşekkür ve kültürel yansımalar:

Programa Konya Valisi İbrahim Akın, milletvekilleri, Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, il protokolü ve çok sayıda vatandaş katıldı. Vali Akın ile Başkan Kavuş da kazanların başına geçerek pekmez köpürttü ve misafirlere bulgur ikram etti. Katılımcılar, Meram Bağı'nı kurup gelenekleri bu ölçekte yaşatan belediyeye teşekkür etti.

Etkinlik, Meram'ın geçmişten gelen yaşam kültürünü gündeme taşıdı; farklı kuşaklardan insanlar aynı sofrada buluşarak geçmişteki hasat günlerini birlikte canlandırdı. Meram Bağı'nın atmosferi gün boyu renkli görüntülere sahne oldu.

Meram Bağı'nın özellikleri ve amaç:

Başkan Mustafa Kavuş, Meram'ın yalnızca yeşiliyle değil kendine özgü yaşam kültürüyle de önemli bir mirasa sahip olduğunu vurguladı. Kavuş, Meram Bağı'nın bu mirası geleceğe aktarma amacını öne çıkararak alana ilişkin bilgiler paylaştı: 18 bin metrekarelik alanda kurulan Meram Bağı'nda binden fazla üzüm asması, 200'ün üzerinde meyve ağacı ve yaşları 150 ile 200 arasında değişen pelit ağaçları bulunuyor.

Başkan Kavuş, "Biz bugün bu kültürü yeniden yaşatmaya çalışıyoruz. Bağbozumuyla üzümleri topluyor, pekmez kaynatıyor, bulgur pişiriyor ve bu gelenekleri vatandaşlarımızla birlikte yeniden yaşatıyoruz," sözleriyle projenin amacını özetledi.

Vali İbrahim Akın ise etkinliğin kendisini çocukluk yıllarına götürdüğünü belirterek, Meram Bağı'nı "geçmişi geleceğe taşıyan kıymetli bir eser" olarak nitelendirdi ve geleneklerin gelecek nesillere aktarılmasının önemine dikkat çekti.

Günün sonunda Konya baranası gibi şehir kültürünün parçası olan öğeler sahnede yer aldı; pekmez ve bulgur ikramlarının ardından etkinlik sona erdi. Meram Bağı'nda yaşatılan geleneksel hasat atmosferi hem üreticiler hem de ziyaretçiler tarafından memnuniyetle karşılandı ve bölgenin bağcılık mirasının görünür kılınmasına katkı sağladı.

TARIM ŞEHRİ KONYA’DA ŞİMDİ PEKMEZ ZAMANI. BAĞLARI İLE MEŞHUR MERAM’DA GELENEKSEL BAĞBOZUMU HEYECANI YAŞANDI. MERAM BAĞLARINDAN TOPLANAN NAZLI, DİMRİT, ALADİRİZ ÜZÜMLERİ DEV KAZANLARDA ODUN ATEŞİNDE KAYNADI. GÜN BOYUNCA PİŞEN ÜZÜM ŞIRASI İŞTAHLARI KABARTTI. BAĞBOZUMU ETKİNLİĞİNE GELEN VATANDAŞLARA PEKMEZ, BULGUR VE MISIR İKRAM EDİLDİ. KONYA’NIN KADİM İLÇESİ MERAM’DA BİR GELENEK YENİDEN YAŞATILIRKEN MİSAFİRLER AYRICA ŞEHİR KÜLTÜRÜNÜN BİR PARÇASI OLAN BARANA İLE DE EĞLENCELİ BİR GÜN GEÇİRDİ.