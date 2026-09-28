Meram'a çağdaş emniyet merkezi: yeni hizmet binasının temeli atıldı

temel töreni ve projenin genel hedefi:

Konya’nın Meram ilçesinde güvenlik hizmetlerinin daha modern, etkin ve vatandaş odaklı yürütülmesini sağlayacak Meram İlçe Emniyet Müdürlüğü’nün yeni hizmet binasının temeli dualarla atıldı. Yenişehir Mahallesi’nde, Gazze Caddesi ile Çeçenistan Caddesi kesişiminde inşa edilecek proje, ilçenin hızla gelişen bölgesine yönelik önemli kamu yatırımlarından biri olarak öne çıkıyor.

Yapının modern mimarisi ve geniş çalışma alanları, emniyet personelinin çalışma şartlarını iyileştirme ve vatandaşlara daha konforlu hizmet sunma hedefleriyle planlandı. Temel atma töreni, kamu kurumları ve yerel yönetim temsilcilerinin katılımıyla gerçekleştirildi.

yetkililerin açıklamaları:

Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş törende yaptığı konuşmada ilçenin kamu yatırımları açısından önemli bir dönüşüm sürecinden geçtiğini vurguladı. Göreve geldikleri günden bu yana "Meram, kamu yatırımlarında altın çağını yaşıyor" anlayışıyla hareket ettiklerini belirten Kavuş, emniyet hizmetlerini belediyenin sorumluluk alanındaki hizmetlerden ayrı görmediklerini ve eğitim, sağlık ile emniyet alanlarındaki yatırımlara imkanlar ölçüsünde destek vereceklerini söyledi. Kavuş, kurumlar arası iş birliği ve ortak aklın şehrin gelişiminde belirleyici olduğuna dikkat çekti.

Konya İl Emniyet Müdürü Necmettin Koç ise yeni binanın güvenlik hizmetlerinin etkin, hızlı ve kaliteli biçimde yürütülmesine katkı sağlayacağını belirtti. İçişleri Bakanlığı, Konya Valiliği, Konya Emniyet Müdürlüğü ve Meram Belediyesi iş birliğiyle hayata geçirilen yapının emniyet personelinin çalışma şartlarını geliştireceğini ve vatandaşlara modern bir hizmet ortamı sunacağını söyledi. Koç, projenin teşkilat yapısına güç katacağını ifade ederek emeği geçenlere teşekkür etti.

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay ise bölgedeki dönüşüme dikkat çekti; belediye hizmet binasıyla başlayan dönüşümün kaymakamlık, müftülük ve sağlık müdürlüğü yatırımlarıyla devam ettiğini belirtti. Altay, bölgenin Meram’ın önemli merkezlerinden biri haline gelmekte olduğunu ve ulaşım altyapısının güçlendirilmesi gerektiğini söyledi; Fetih Caddesi'nden başlayıp Çevre Yolu'na uzanacak tramvay hattına ilişkin çalışmaların sürdüğünü, ilgili gelişmelerin yakında paylaşılacağını kaydetti.

Konya Valisi İbrahim Akın yeni hizmet binasının huzurun ve güvenin güçlenmesine katkı sağlayacağını vurguladı. Akın, huzurun yatırım, üretim ve kalkınmanın teminatı olduğunu; personelin daha geniş ve uygun çalışma imkanlarına kavuşmasının hizmet standardını yükselteceğini ifade etti. Ayrıca yatırımın en kısa sürede tamamlanmasını temenni etti.

AK Parti Konya Milletvekili Latif Selvi de şehirlerin gelişiminde merkezi hükümet yatırımları ile yerel yönetimlerin rolüne dikkat çekerek projenin Meram ve Konya için hayırlı olmasını diledi.

bina özellikleri ve bölgesel etkisi:

Yeni hizmet binası, İçişleri Bakanlığı, Konya Valiliği, Konya İl Emniyet Müdürlüğü ve Meram Belediyesi iş birliğiyle 5 bin 197 metrekarelik arsa üzerinde inşa edilecek. Proje, yaklaşık 3 bin 500 metrekare inşaat alanına sahip olacak şekilde planlandı; yapı bodrum ve üç kat olarak projelendirildi. Bu düzenleme hem personelin çalışma koşullarını iyileştirirken hem de vatandaşların hizmet alımını kolaylaştıracak fiziksel düzenlemeleri içeriyor.

Bölgedeki kamu yatırımları yoğunluğuna dikkat çekilen açıklamalarda, belediye hizmet binasıyla başlayan süreçte kaymakamlık, ilçe müftülüğü ve ilçe sağlık müdürlüğü yatırımlarının da hayata geçirildiği, bunun sonucunda bölgenin önemli bir kamu hizmetleri merkezine dönüştüğü ifade edildi. Yeni emniyet binası bu dönüşümün tamamlayıcı unsurlarından biri olarak değerlendiriliyor.

Törene; Konya Valisi İbrahim Akın, AK Parti Konya Milletvekili Latif Selvi, Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, J. Bkm. Alb. Yücel Taş, Konya İl Emniyet Müdürü Necmettin Koç, Meram Kaymakamı Bayram Yılmaz, Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş ile Selçuklu ve Karatay belediye başkanları, siyasi parti temsilcileri, il ve bölge müdürleri, belediye meclis üyeleri, mahalle muhtarları ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Tören konuşmaları sonrasında yeni hizmet binasının temeli dualarla atıldı; proje tamamlandığında Meram’daki emniyet hizmetlerinin daha çağdaş ve erişilebilir bir ortamda yürütülmesi hedefleniyor.

Meram ilçesinde planlanan bu yatırım, hem kamu hizmetlerinin tek bir merkezde toplanmasını kolaylaştırarak idari verimliliği artırmayı hem de vatandaşlara sunulan hizmet kalitesini yükseltmeyi amaçlıyor. Projenin hayata geçirilmesinde yer alan kurum ve kişi temsilcileri emniyet teşkilatına ve bölge halkına hayırlı olması dileğinde bulundu.

MERAM’IN KAMU HİZMETLERİ İÇİN MODERN BİR MERKEZ DAHA KAZANDIRILIYOR. MERAM’DA GÜVENLİK HİZMETLERİNİN DAHA MODERN VE ETKİN ŞARTLARDA YÜRÜTÜLMESİNİ SAĞLAYACAK MERAM İLÇE EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ’NÜN YENİ HİZMET BİNASININ TEMELİ DUALARLA ATILDI. YENİ HİZMET BİNASI İLE EMNİYET PERSONELİNİN ÇALIŞMA ŞARTLARININ DAHA DA İYİLEŞMESİ, VATANDAŞLARA DAHA MODERN VE KONFORLU HİZMET SUNULMASI HEDEFLENİYOR.