Meram'da küçük bir hayal geniş bir desteğe dönüştü: DOSD Meram üçüncü yaşını geride bıraktı

DOSD Meram: üç yılda büyüyen bir yaşam destek modeli

Konya’nın Meram ilçesinde Meram Belediyesi öncülüğünde hayata geçirilen DOSD Meram, açıldığı 2023 yılından bu yana down sendromlu bireyler ve aileleri için kapsamlı bir destek merkezi haline geldi. Necmettin Erbakan Üniversitesi ve Konya İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile başlayan iş birliği, daha sonra Konya Büyükşehir Belediyesi ve Selçuk Üniversitesi’nin katılımıyla genişledi. Merkez, 21 öğrenciyle başladığı yolculuğu, bugün 220’den fazla öğrenci ile sürdürüyor ve ailelerin dayanışma noktası oldu.

kuruluş ve büyüme:

DOSD Meram’ın kuruluşu, toplum içinde down sendromlu bireylerin eğitim, sosyal yaşam ve istihdam süreçlerinde daha güçlü yer almasını sağlama hedefiyle gerçekleşti. Başlangıçtaki küçük sınıflardan, çok sayıda branşta hizmet veren bir merkeze dönüşme süreci; genişleyen kadro, ortaklıklardaki artış ve giderek büyüyen öğrenci sayısıyla somutlaştı. Merkezin tanıtım videosu ve düzenlenen etkinliklerde servis hizmetleri, merkezde istihdam eğitimi alan özel gençler tarafından yürütülerek hem uygulama imkânı sağlandı hem de gençlerin iş deneyimi desteklendi.

hizmet çeşitliliği ve kalite belgeleri:

DOSD Meram’da sunulan hizmetler arasında özel eğitim, fizyoterapi, dil ve konuşma terapisi, ergoterapi, psikolojik destek, spor faaliyetleri ve mesleki eğitim yer alıyor. Erken müdahale programlarından bağımsız yaşama hazırlık eğitimlerine, atölye çalışmalarından lisanslı sporculuğa kadar uzanan bir yelpaze bulunuyor. Merkezdeki çalışmaların kurumsal kaliteye uygunluğunu gösteren önemli bir adım olarak, DOSD Meram kısa sürede TS EN ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi ve TS ISO 10002 Memnuniyet Yönetim Sistemi belgelerini aldı; bu belgeler hizmet standartlarının tescillenmesini sağladı.

ailelere dokunan bir anlayış

DOSD Meram Dernek Başkanı Mehmet Munlafalıoğlu merkezin çıkış noktasını hayal, azim ve inanç olarak tanımlıyor. Munlafalıoğlu, merkezin misyonunu çocukların eğitimine katkı sunmak, sosyal ve fiziksel gelişimlerini desteklemek ve ailelerin yükünü hafifletmek şeklinde özetliyor. Onun vurguladığı nokta, başarının yalnızca sayısal verilerle ölçülemeyeceği: bir çocuğun özgüvenle attığı adımlar, bir ailenin umudu ve bir ailenin artık yalnız hissetmemesi en büyük kazanım olarak değerlendiriliyor.

eğitim, spor ve istihdama yönelik hedefler

Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş ise merkezin bir hayal olarak doğduğunu, adım adım somut bir modele dönüştüğünü aktarıyor. Başkan Kavuş, merkezde 0–3 yaş grubundan 25 yaşa kadar farklı yaş ve ihtiyaçlara yönelik programların uygulandığını belirtiyor. Erken müdahale, temel eğitime hazırlık, mesleki eğitim, istihdam ve bağımsız yaşama hazırlık gibi başlıklarda uzman ekiplerle çalışmalar yürütülüyor. Ayrıca DOSD Meram Spor Kulübü aracılığıyla bireylerin lisanslı sporcu olarak yetişmeleri ve yarışmalara katılmaları da teşvik ediliyor; merkezin nihai hedefi Konya’da dokunulmamış down sendromlu birey bırakmamak şeklinde ifade ediliyor.

kutlama ve saha gezisi:

Merkezin üçüncü yılı basın toplantısıyla kutlandı; programda Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, Dernek Başkanı Mehmet Munlafalıoğlu ve yönetim kurulu üyeleri, eğitim alan çocuklar ve aileleriyle birlikte üçüncü yaş pastasını kesti. Ardından gazetecilerle yapılan merkez gezisinde eğitim, terapi, spor, atölye ve mesleki uygulama alanları yerinde tanıtıldı. Ziyaret sırasında öğrencilerin uygulamalı eğitim süreçlerinde kullandıkları alanlar gösterildi ve merkezde yürütülen çalışmalar hakkında ayrıntılı bilgi verildi. Programın sonunda özel çocuklar, gazetecilere kendi yaptıkları ebru tablolarını hediye ederek günü daha da anlamlı kıldılar.

Üç yıllık süreç, DOSD Meram’ın bir eğitim merkezi olmanın ötesine geçip toplum içinde dayanışma, umut ve somut destek sunan bir modele dönüştüğünü ortaya koyuyor. Merkez yetkilileri, hizmet ağını genişletmeye ve daha fazla ailenin hayatına dokunmaya yönelik yeni projeler üzerinde çalışmaya devam edeceklerini belirtiyorlar.

KONYA'NIN MERKEZ MERAM İLÇE BELEDİYESİ ÖNCÜLÜĞÜNDE HAYATA GEÇİRİLEN DOSD MERAM, ÜÇ YILDA DOWN SENDROMLU BİREYLER VE AİLELERİ İÇİN UMUT, EĞİTİM VE DAYANIŞMANIN ADRESİ OLDU.