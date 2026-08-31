Meram'da sofralar güvence altında: yıl boyu süren gıda denetimi

Konya'nın merkez Meram ilçesinde halkın tüketimine sunulan tüm gıda ürünleri, Meram Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekiplerinin yıl boyunca aralıksız yürüttüğü denetimlerle kontrol altında tutuluyor. Denetimler, ilçede faaliyet gösteren fırın, pastane ve unlu mamul işletmelerini kapsıyor ve süreçler Tarım ve Orman İlçe Müdürlüğü ekipleriyle koordineli biçimde gerçekleştiriliyor.

Denetim kapsamı ve uygulama biçimi:

İncelemelerde hijyen şartlarından üretim alanlarına, gramajdan fiyat tarifelerine, iş yeri ruhsatlarından satış ve sunum şartlarına kadar birçok başlık ayrıntılı şekilde ele alınıyor. Zabıta ekipleri, tespit ettikleri eksiklikleri kayıt altına alıyor, işletme sahipleri ve çalışanlara mevzuat konusunda bilgilendirme yapıyor ve gerekli düzeltmeler için yönlendirmede bulunuyor. Kurallara aykırı uygulamalar görüldüğünde ise ilgili mevzuat çerçevesinde gerekli işlemler uygulanıyor.

Başkan Kavuş'un değerlendirmesi:

Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş denetimlerin önemine dikkat çekerek, "Hemşehrilerimizin sağlığı, huzuru ve güvenliği bizim için her şeyin önünde geliyor. Bu anlayışla Zabıta Müdürlüğü ekiplerimiz, fırın, pastane ve unlu mamul işletmelerine yönelik denetimlerini yılın belirli dönemleriyle sınırlı tutmadan, 12 ay boyunca aralıksız sürdürüyor. Hijyen şartlarından gramajlara, fiyat tarifelerinden üretim ve satış şartlarına kadar hemşehrilerimizin sağlığını ve haklarını ilgilendiren her noktayı titizlikle kontrol ediyoruz" dedi.

Başkan Kavuş ayrıca denetimlerin yalnızca tüketiciyi korumakla kalmadığını, kurallara uyan esnafın da korunmasına hizmet ettiğini vurguladı: "İşini hakkıyla yapan, kurallara uyan ve alın teriyle çalışan esnafımızın emeğinin korunması da bizim için son derece önemli. Kurallara uymayan işletmelerin, dürüst esnafımız karşısında haksız bir avantaj elde etmesine müsaade etmiyoruz."

Meram Belediyesi yetkilileri, denetim çalışmalarının hem halk sağlığını tehdit edebilecek olumsuzlukların önüne geçmeyi hem de ilçede gıda güvenliği konusunda sürdürülebilir bir standart oluşturmayı hedeflediğini belirtiyor. Zabıta ekipleri, Meram'da halk sağlığını korumak ve hemşehrilerin güvenli alışveriş yapmasını sağlamak amacıyla denetimlerini aynı kararlılıkla sürdürecek.

KONYA’NIN MERKEZ MERAM İLÇESİNDE SOFRALARA ULAŞAN HER ÜRÜN TİTİZLİKLE DENETLENİYOR. MERAM BELEDİYESİ ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ EKİPLERİ, İLÇE GENELİNDEKİ FIRIN, PASTANE VE UNLU MAMUL İŞLETMELERİNE YÖNELİK DENETİMLERİNİ YIL BOYUNCA ARALIKSIZ SÜRDÜRÜYOR.