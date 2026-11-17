Meram modeli COP31'de sunuldu:

Konya'nın Meram İlçe Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, COP31 İklim Zirvesi'nde 'Meram Modeli' olarak adlandırdığı yerel iklim eylemi yaklaşımını uluslararası katılımcılarla paylaştı. Sunumunda sıfır atık hedefleri, akıllı atık yönetimi, yeşil alan yatırımları ve gönüllü katılım uygulamalarının bir arada nasıl çalıştığını anlattı. Meram'ın uygulamaları, hem teknoloji hem de toplumsal seferberlik boyutuyla somut verilerle desteklendi ve katılımcılardan yoğun ilgi gördü.

akıllı atık yönetimi ve ölçülebilir kazanımlar:

Kavuş, sistemin merkezine yerleştirilen doluluk ve sıcaklık sensörleri ile yapay zeka destekli dinamik rota optimizasyonunu koyduklarını belirtti. Bu düzenleme sayesinde atık toplama süreçlerinde %25 yakıt tasarrufu sağlandığını, konteyner yangınlarının büyümeden önlendiğini ve ekipman zararlarının azaldığını aktardı. Sunumda öne çıkan diğer bir sonuç, akıllı uygulamalarla ton başına karbon salımının 420 kilogramdan 180 kilograma düşürülerek %57 azalım elde edilmesi oldu.

çevre kart ile ekonomik teşvik ve toplumsal katılım:

Meram Çevre Kart Projesi 'Atık Getir, Para Kazan' anlayışıyla yürütülüyor. Başkan Kavuş, 1 Mart-1 Eylül dönemine dair verileri paylaşarak, 2 bin 6 hanenin projeye katıldığını ve bu dönemde 101,37 ton atık toplandığını söyledi. Toplanan atıklar karşılığında vatandaşlara yapılan ödeme miktarı 233 bin 295 TL olarak açıklandı. Kavuş ayrıca, yaklaşık 8 yıllık uygulamalarla 19 bin 538 ton atığın geri kazanıldığını, 107 bin ağacın kesilmesinin önlendiğini ve bunun sonucunda 47 milyon kWh enerji, 507 bin ton su ve 1760 ton petrol tasarrufu ile toplam 101 milyon TL tasarruf sağlandığını vurguladı.

yeşil alan yatırımları ve gençlerin katılımı:

Meram'ın çevre politikaları yalnızca atık yönetimiyle sınırlı değil. Sunumda son üç yılda 129 bin 45 metrekare yeni yeşil ve dinlenme alanı oluşturulduğu; 64 bin 389 fidan ve 256 bin 93 bitki dikimi yapıldığı belirtildi. İlçeye kazandırılan 26 yeni park, 7 yenilenen park ve 6 mahalle koruluğu da paylaşılan somut yatırımlar arasında yer aldı. Ayrıca okullar arası sıfır atık yarışmalarıyla 17 bin 43 öğrenciye ulaşılarak gençlerin iklim mücadelesine dahil edilmesi sağlandı.

kapanış ve yerel yönetim vurgusu:

Kavuş konuşmasının sonunda iklim mücadelesinin ortak sorumluluk gerektirdiğini hatırlatarak, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un 'Dünyanın iklim takvimi ortaklaşıyor. Ortak bir takvim, ortak bir sorumluluk getiriyor' sözünü anımsattı. Meram Modeli'ni, yasal yükümlülüklerin ötesine geçen, teknoloji ve vatandaş katılımını birleştiren bir belediyecilik örneği olarak tanımlayan Kavuş, önümüzdeki dönemde yeni projelerle bu yaklaşımı genişletmeyi hedeflediklerini belirtti. COP31 sahnesinde paylaşılan veriler ve uygulama örnekleri, modelin farklı yerel yönetimler için ilham kaynağı olabileceğini gösterdi.

KONYA'NIN MERKEZ MERAM İLÇE BELEDİYE BAŞKANI MUSTAFA KAVUŞ