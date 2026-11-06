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Mereto Dağı karla beyazlansa da sason’da sağanak ve dolu sele yol açtı

Sason'da sağanak ve dolu, bazı alanlarda sele ve toprak kaymasına yol açtı; Mereto Dağı zirvesi karla kaplandı, kapanan yollar ekiplerce açıldı.

GİRİŞ: 06 Kasım 2026 - 17:22

GÜNCELLEME: 06 Kasım 2026 - 17:59

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EDİTÖR: Aslı Han

Mereto Dağı karla beyazlansa da sason’da sağanak ve dolu sele yol açtı

Batman'ın Sason ilçesinde yağışların etkileri:

Batman'ın Sason ilçesinde etkili olan yoğun yağış, yer yer dolu ile birlikte bazı bölgelerde sele neden oldu. İlçe merkezindeki yerleşim alanlarında büyük hasar bildirilmezken, yüksek kesimlerde kar yağışı gözlendi. Özellikle ilçedeki Güneydoğu Anadolu bölgesinin en yüksek dağı olan Mereto Dağının zirvesi, karla beyaza büründü.

Meydana gelen hasarlar ve müdahale:

Yağışın neden olduğu toprak kaymaları bazı köy yollarında etkili oldu; kısa süreli ulaşıma kapanan ve hasar gören yollar, İl Özel İdaresi ekiplerince yapılan çalışmalarla yeniden trafiğe açıldı. Arazinin meyilli olması nedeniyle ev ve iş yerlerinde kayda değer bir olumsuzluk yaşanmadığı yetkililerce bildirildi.

Uyarılar ve hava beklentisi:

Yetkililer, muhtemel olumsuzluklara karşı vatandaşların dikkatli olmaları konusunda uyarıda bulundu. Bölgedeki yağışların yarın da etkisini sürdürmesi bekleniyor, bu nedenle ulaşımda ve açık alanlardaki faaliyetlerde ihtiyatlı davranılması istendi.

BATMAN&#039;IN SASON İLÇESİNDE DOLU VE SEL ETKİLİ OLDU

BATMAN'IN SASON İLÇESİNDE DOLU VE SEL ETKİLİ OLDU

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

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