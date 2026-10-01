Meriç'te köyün ortak biçerdöveni alevlere teslim oldu

Edirne'nin Meriç ilçesine bağlı Büyükaltıağaç köyünde, köy kooperatifine ait biçerdöver yanarak kullanılamaz hale geldi. Olayın nedeni henüz belirlenemedi.

Olayın yaşandığı yer ve inceleme:

Edinilen bilgiye göre, Büyükaltıağaç Köyü Kalkınma Kooperatifi'ne ait biçerdöverin alev almasıyla araç büyük hasar gördü. Aracın kimliği belirsiz kişi veya kişiler tarafından yakıldığı değerlendiriliyor ve olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kooperatifin tepkisi ve talebi:

Kooperatiften yapılan açıklamada, biçerdöverin köyün ortak malı ve çiftçilerin emeği olduğu vurgulandı. Açıklamada yaşanan olayın büyük üzüntüye neden olduğu belirtilerek, "Köyün malı, hepimizin malıdır. Bir kişinin değil, bütün Büyükaltıağaç’ın emeğidir" ifadelerine yer verildi. Kooperatif sorumluların tespit edilerek gerekli işlemlerin yapılmasını talep etti.

EDİRNE'NİN MERİÇ İLÇESİNE BAĞLI BÜYÜKALTIAĞAÇ KÖYÜNDE KOOPERATİFE AİT BİÇERDÖVER YANDI.