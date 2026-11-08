Dolar 50,1607 +0,05%
Euro 56,0416 +0,30%
Bist 11.482,60 +1,32%
Altın Gram 6.664,49 +1,41%
EUR/USD 1,1158 +0,13%
Brent Petrol 97,48 -0,85%
--°

Merinos kavşağında güvenlik endişesi: iki otomobil çarpıştı

Merinos Kavşağı'nda Mithat Y. (02 ADJ 402) ile Mustafa Y. (13 AD 615) plakalı otomobiller çarpıştı; yaralanma yok, araçlarda hasar oluştu, soruşturma sürüyor.

GİRİŞ: 08 Kasım 2026 - 14:00

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Murat Öztürk

Merinos kavşağında güvenlik endişesi: iki otomobil çarpıştı

Merinos kavşağında güvenlik endişesi: iki otomobil çarpıştı

Adıyaman'ın Besni ilçesinde, sık sık kazaların yaşandığı Merinos Kavşağı'nda iki otomobil çarpıştı. Olayda can kaybı ya da yaralanma yaşanmazken, her iki araçta da maddi hasar meydana geldi.

kaza detayları:

Edinilen bilgiye göre, Mithat Y. yönetimindeki 02 ADJ 402 plakalı otomobil ile Mustafa Y. idaresindeki 13 AD 615 plakalı otomobil, Besni ilçe merkezindeki Merinos Kavşağı'nda çarpıştı. Kazada ölen ya da yaralanan olmadı; olay yerinde bulunan araçlarda gözle görülür hasarlar oluştu.

tepkiler ve soruşturma:

Kazanın yaşandığı Merinos Kavşağı'nda benzer olayların sık tekrarlanması, bölgeden gelen tepkilere neden oldu. Olay yerine gelen polis ekipleri, araçlarda ve çevrede inceleme yaptı; incelemelerin ardından araçlar yoldan kaldırıldı. Olayla ilgili olarak soruşturma başlatıldı ve yetkililer incelemelerine devam ediyor.

ADIYAMAN’IN BESNİ İLÇESİNDE SIK SIK TRAFİK KAZALARIYLA GÜNDEME GELEN MERİNOS KAVŞAĞI’NDA İKİ...

ADIYAMAN’IN BESNİ İLÇESİNDE SIK SIK TRAFİK KAZALARIYLA GÜNDEME GELEN MERİNOS KAVŞAĞI’NDA İKİ OTOMOBİL ÇARPIŞTI.

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Kayseri'de trafikte tehlike: polisten kaçış film sahnelerini aratmadı
images

Kar yağışında kayan araç uçuruma yuvarlanmamak için dağ yönüne çevrildi, üç kişi...
images

İnegöl'ün kırsalında yangın: çiftlik kullanılmaz hale geldi, büyükbaşlar kurtarı...
images

Bandırma'da yurt önünde tek taraflı kaza: itfaiye sürücüyü araçtan kurtardı

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Kayseri'de trafikte tehlike: polisten kaçış film sahnelerini aratmadı

Kar yağışında kayan araç uçuruma yuvarlanmamak için dağ yönüne çevrildi, üç kişi yara almadan kurtuldu

İnegöl'ün kırsalında yangın: çiftlik kullanılmaz hale geldi, büyükbaşlar kurtarıldı

Bandırma'da yurt önünde tek taraflı kaza: itfaiye sürücüyü araçtan kurtardı

TREND HABERLER

Peradi Ensemble'den kültürleri buluşturan akşam

Bilecik meclisinde tartışılan Sefo konseri 4 milyon liraya mal oldu

Gelecek anahtarda umut millette diyen Kaya, partinin ikinci yılını değerlendirdi

Belediye başkan yardımcısından Sefo konseri ve geçmiş ödemelere kapsamlı yanıt

Yüksek düzeyli ticaret istişare mekanizmasının üçüncü oturumunu 2027'de Türkiye'de gerçekleştireceğiz

Serbest piyasada dolar ve euro güne sınırlı artışla başladı

Yeka GES-2026'da 11 bölge için 785 MWe kapasiteli teklifler netleşti

Birlikten güç doğurmak: terörsüz Türkiye ortak sorumluluğumuz