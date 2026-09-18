Merkez durakların yeniden düzenlenmesi planlanıyor: minibüs ve taksi güzergahlarında değişiklik hedefleniyor

Malatya'da merkez durak ve indirme-bindirme alanları gündemde

Malatya Büyükşehir Belediyesi koordinasyonunda, şehir içi toplu taşıma sistemlerine ilişkin durak düzenlemesi çalışmaları yürütüldü. Toplantıya UKOME Alt Komisyonu üyeleri ile Şoförler Odası ve Minibüsçüler Odası temsilcileri katıldı; gündemde merkez durakların ve yolcu indirme-bindirme alanlarının yeniden planlanması vardı.

Çalışmanın kapsamı:

Toplantıda, merkez durakların konumlandırılması, yolcu güvenliği, indirme-bindirme süreçlerinin akışının iyileştirilmesi ve durakların erişilebilirliğinin artırılması konuları ele alındı. Katılımcılar, hem esnafın ihtiyaçları hem de vatandaşların taleplerinin dikkate alınmasının öncelik olduğu konusunda mutabık kaldı. Amaç, yolcuların daha güvenli, konforlu ve düzenli şekilde taşınmasını sağlamaktır.

Esnafın görüşleri ve teşekkür:

Malatya Minibüs ve Servisçiler Odası Başkanı Mesut İnce, yapılan çalışmalarda esnafın talepleri ile vatandaş beklentilerinin gözetildiğini vurgulayarak, sektör temsilcilerinin ulaşımın iyileştirilmesine katkı sunmaya devam edeceğini belirtti. İnce, çalışmanın gerçekleştirilmesindeki desteklerinden dolayı Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er'e esnaflar adına teşekkür etti.

Belediye ve oda temsilcileri, değerlendirme sürecinin sonuçlarını uygulamaya dönük adımlarla takip edeceklerini açıkladı. Yeni düzenlemelerin zamanlaması ve uygulama ayrıntıları, ilgili birimlerin tamamlayacağı teknik çalışmalardan sonra netleşecek.

MALATYA’DA ŞEHİR İÇİ MİNİBÜS VE TAKSİLERİN MERKEZ DURAKLARI İLE YOLCU İNDİRME-BİNDİRME ALANLARININ DÜZENLENMESİNE YÖNELİK ÇALIŞMA GERÇEKLEŞTİRİLDİ.