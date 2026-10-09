merkezefendi belediyesinden 127 amatör kulübe ihtiyaç odaklı malzeme desteği

ilçede 127 kulübe özel destek:

Merkezefendi Belediyesi, 2019 yılından bu yana aralıksız sürdürdüğü amatör spor kulüplerine yönelik malzeme desteğini bu yıl da devam ettirdi. Bereketler Toplantı ve Sergi Salonu’nda düzenlenen programa göre, ilçede faaliyet gösteren 127 kulübün ihtiyaçları, kulüplerin talepleri doğrultusunda karşılandı. Destek çalışmasıyla gençlerin sporla daha fazla buluşması ve kulüplerin faaliyetlerini sürdürebilmesi hedeflendi.

programda neler yaşandı:

Programa Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan ile Türk futbolunun deneyimli çalıştırıcılarından Mesut Bakkal katıldı. Bakkal’ın konuşmasının ardından, kulüp temsilcilerine talepleri doğrultusunda hazırlanan spor malzemeleri teslim edildi. Belediye yetkilileri, dağıtımın standart paketler yerine talep edilen ürünlere göre yapılmasının kaynakların verimli kullanılmasını sağladığını ve gereksiz malzeme alımıyla israfın önüne geçtiğini vurguladı.

destek kapsamı ve branşlar:

Bu yılki programda, destek verilen faaliyet alanları arasında karate, tekvando, boks, atıcılık, halk oyunları, okçuluk, yüzme, paraşüt sporları, yürüyüş, bisiklet, curling, masa tenisi, dart, atletizm, cimnastik, bilardo, ekstrem sporlar, satranç, kick boks, voleybol ve basketbol ile futbol ve engelli sporları gibi 30 farklı branş yer aldı. Her kulübün kendi talebi doğrultusunda malzemeler temin edildi.

belediyenin hedefleri ve projeleri:

Başkan Şeniz Doğan, “Amatör spor kulüplerimizin ihtiyaçlarına katkı sağlamak, sporcularımıza daha iyi imkânlar sunmak bizim için çok değerli. Gençlerimizin hayallerinin peşinden koştuğu her alanda yanlarında olmaya devam edeceğiz” sözleriyle desteğin devam edeceğini belirtti. Doğan, ayrıca ilçeye kazandırılacak projeler arasında yer alan ve Milli Takım çalışmaları için de kullanılacak olan skate park projesine değindi; kompleksin 16 bin metre kare büyüklüğünde olacağı ve anfi, çocuk oyun grupları, açık alan fitness ekipmanları, yürüyüş yolu, masa tenisi ve satranç alanları gibi unsurlar içereceğini açıkladı.

kulüp temsilcilerinin değerlendirmesi:

Denizli Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Başkanı Feyyaz Ceşen, malzeme desteğinin geleneksel hale gelmesinden memnuniyet duyduklarını belirterek, “Kulüplerimiz kendi ihtiyacı olan malzemeleri söylüyor ve bunlar da Merkezefendi Belediyesi’nin desteği ile temin ediliyor. Merkezefendi Belediye Başkanımıza verdiği desteklerden dolayı çok teşekkür ediyorum” dedi.

Merkezefendi Belediyesi, 2019’dan bu yana sürdürdüğü düzenli desteklerle amatör spor ekosistemine katkı sağlamayı amaçlıyor ve malzeme dağıtımlarını kulüplerin taleplerine göre şekillendirerek hem etkinliği artırmayı hem de kaynak kullanımını optimize etmeyi hedefliyor.

MERKEZEFENDİ BELEDİYESİ, 2019 YILINDAN BU YANA ARALIKSIZ SÜRDÜRDÜĞÜ AMATÖR SPOR KULÜPLERİNE MALZEME DESTEĞİ KAPSAMINDA, BU YIL 30 FARKLI BRANŞTA FAALİYET GÖSTEREN 127 KULÜBÜN İHTİYAÇLARINI KARŞILADI. MERKEZEFENDİ BELEDİYE BAŞKANI ŞENİZ DOĞAN, "AMATÖR SPOR KULÜPLERİMİZİN İHTİYAÇLARINA KATKI SAĞLAMAK, SPORCULARIMIZA DAHA İYİ İMKÂNLAR SUNMAK BİZİM İÇİN ÇOK DEĞERLİ. GENÇLERİMİZİN HAYALLERİNİN PEŞİNDEN KOŞTUĞU HER ALANDA YANLARINDA OLMAYA DEVAM EDECEĞİZ" DEDİ.