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Merkezefendi Belediyesi'nin Yüzüncü Yıl Gençlik ve Yaşam Merkezi'nde kurs kayıtları başladı

Merkezefendi Belediyesi, Yüzüncü Yıl Gençlik ve Yaşam Merkezi'nde 12 branşta sanat, spor ve dil kursları için yüz yüze kayıtların başladığını duyurdu.

GİRİŞ: 15 Eylül 2026 - 10:27

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EDİTÖR: Kaan Yavuz

Merkezefendi Belediyesi'nin Yüzüncü Yıl Gençlik ve Yaşam Merkezi'nde kurs kayıtları başladı

Kayıt ve amaç:

Merkezefendi Belediyesi, vatandaşların talep ve ihtiyaçları doğrultusunda açtığı kurslarla yerel öğrenme olanaklarını genişletmeye devam ediyor. Yüzüncü Yıl Gençlik ve Yaşam Merkezi çatısı altında düzenlenecek eğitimlerle katılımcıların hem hobi hem de beceri geliştirme fırsatı bulması hedefleniyor.

Kurs programı ve branşlar:

Merkezde bu dönem toplam 12 farklı branşta kurs verilmesi planlanıyor. Programda satranç, akıl zeka oyunları, robotik kodlama, jimnastik, zumba, pilates, gitar, bağlama, resim, İngilizce, halk oyunları ve okuma yazma kursları yer alıyor.

Kayıt şekli ve katılım:

Kayıt işlemleri Yüzüncü Yıl Gençlik ve Yaşam Merkezinde yüz yüze yapılıyor. Başvuracakların doğrudan merkeze giderek kayıt formlarını doldurmaları yeterli olacak; kontenjan ve zaman planlaması merkez tarafından düzenlenecek.

Belediye yetkilileri kursların geniş bir yaş aralığına hitap ettiğini ve toplumun farklı kesimlerinden katılımcıları beklediklerini belirtiyor. Kurslar, katılımcıların sosyal etkileşim ve kişisel gelişimlerine katkı sağlamayı amaçlıyor.

MERKEZEFENDİ BELEDİYESİ TARAFINDAN YÜZÜNCÜ YIL GENÇLİK VE YAŞAM MERKEZİ’NDE VERİLECEK 12 FARKLI...

MERKEZEFENDİ BELEDİYESİ TARAFINDAN YÜZÜNCÜ YIL GENÇLİK VE YAŞAM MERKEZİ’NDE VERİLECEK 12 FARKLI BRANŞTAKİ KURS İÇİN BAŞVURULAR BAŞLADI.

Kaan Yavuz

Kaan Yavuz

 Dijital Eğitim Editörü

Öğrenci bursları, okul müfredat değişiklikleri ve dijital eğitim araçları üzerine odaklanan genç içerik editörü.

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