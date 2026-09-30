Merkezefendi Devlet Hastanesi'nde 9 ayda 326 doğum: gebelikten taburculuğa bütüncül bakım

Manisa Merkezefendi Devlet Hastanesi, yılbaşından bu yana anne ve bebek sağlığını takip eden kapsamlı hizmetleriyle öne çıktı. Hastanenin Kadın Hastalıkları ve Doğum birimleri, gebelik sürecinden doğum ve doğum sonrası döneme kadar geniş bir yelpazede bakım sunuyor.

poliklinik ve gebe takip hizmetleri:

Ocak-eylül döneminde 6.325 hasta Kadın Hastalıkları ve Doğum polikliniklerinde muayene edilirken; ebe polikliniğinde 3.665 gebe takip edildi. Ayrıca hastanenin gebe okulunda 214 anne adayına eğitim verildi. Bu uygulamalarla anne adaylarının gebelik ve doğum sürecine daha bilinçli hazırlanması hedefleniyor.

Hastanede sunulan hizmetler arasında perinatoloji ile riskli gebeliklerin değerlendirilmesi, emzirme danışmanlığı ve bebek hemşirelerinin desteği bulunuyor. Bu yaklaşımla hem gebelik sırasında hem de doğum sonrasında anne ve bebek ihtiyaçlarının bütüncül biçimde karşılanması amaçlanıyor.

doğum ve yenidoğan yoğun bakımının performansı:

Hastanede TDL (Travay-Doğum-Lohusa) odalarında normal doğum hizmetleri sürdürülürken, yılbaşından bu yana toplam 326 doğum gerçekleştirildi. Doğum sonrası bakım kapsamında yenidoğanlar için de yoğun takip imkânı sağlanıyor; ikinci basamak Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitesinde 6 yatak bulunuyor ve ocak ayından bu yana 291 yenidoğan burada tedavi edilip sağlıklı olarak taburcu edildi.

Aynı zamanda hastanede 7 Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı görev yapıyor; bu ekip yenidoğanların izlemi ve tedavisinde aktif rol alıyor.

hastane kapasitesi ve özellikli birimler:

Merkezefendi Devlet Hastanesi'nin toplam yatak kapasitesi 460. Özellikli birimler arasında diyaliz ünitesi, 53 yataklı palyatif bakım servisi, toplam 82 yatak kapasiteli yoğun bakım üniteleri ve 5 yataklı yanık ünitesi yer alıyor. Bu altyapı, birçok branşta kesintisiz hizmet verilmesine olanak tanıyor.

Hastane başhekimi Uzman Dr. Fatma Neslim Yağlı, ayaktan ve yataklı hizmetlerin geniş kapasiteyle sürdürüldüğünü belirtti. Eylül ayı itibarıyla 112 hekim için randevu tanımlanarak toplam 60.635 randevu kapasitesi oluşturuldu; bugüne kadar 54.890 muayene gerçekleştirildi.

hasta deneyimi ve evde sağlık hizmetleri:

Hastaneden hizmet alan doğum yapan anneler memnuniyetlerini dile getiriyor. Geçtiğimiz hafta doğum yapan Huriye Göksu Özcan, acilden giriş yaptıklarını, hızlıca doğuma alındıklarını ve hem doğum hem de sonrasında verilen destekten duydukları memnuniyeti paylaştı. Özcan, emzirme danışmanlığı ve bebek hemşirelerinin yakından ilgilendiğini vurguladı.

Palyatif bakım servisiyle entegre çalışan Evde Sağlık Birimi sayesinde hastaneye gelmekte güçlük çeken hastaların kendi yaşam alanlarında takip ve tedavileri destekleniyor. Başhekim Yağlı, özellikle uzun süreli bakım gerektiren hastalar için bakımın sürekliliğinin sağlanmasına önem verdiklerini belirtti.

Yağlı ayrıca endoskopi ile Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon ünitelerinin de tanı, tedavi ve rehabilitasyon süreçlerinde kapsamlı hizmet sunduğunu, bu kapasite sayesinde yüksek poliklinik başvurularının karşılanırken yataklı servis, yan dal branşları ve özellikli birimlerle kesintisiz sağlık hizmetinin devam ettiğini söyledi.

MANİSA MERKEZ EFENDİ DEVLET HASTANESİ’NDE YIL BAŞINDAN BU YANA 326 DOĞUM GERÇEKLEŞTİRİLİRKEN, KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM POLİKLİNİKLERİNDE 6 BİN 325 HASTAYA HİZMET VERİLDİ. HASTANEDE AYRICA 3 BİN 665 GEBEYE EBE POLİKLİNİĞİNDE, 214 GEBEYE İSE GEBE OKULUNDA HİZMET SUNULDU.