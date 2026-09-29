Merkezefendi kanal yolunda akıllı kavşak hizmete açıldı

çalışmanın kapsamı ve amacı:

Merkezefendi Belediyesi tarafından hayata geçirilen akıllı kavşak uygulaması, Merkezefendi Mahallesi Kanal Yolu üzerinde Fesleğen Sokak ile KZ/6 Sokak kesişiminde tamamlandı. Proje, ilçede ulaşım güvenliğini artırmak ve trafik akışını daha düzenli hale getirmek amacıyla planlandı ve kısa sürede uygulamaya alındı.

sürücü ve yaya güvenliğine katkıları:

Tamamlanan uygulama sayesinde kavşak noktası modern bir görünüme kavuştu ve bölgedeki hareketliliğin daha konforlu hale gelmesi hedeflendi. Akıllı kavşağın devreye alınmasıyla birlikte, sürücüler ile yayalar için erişim ve geçişlerde güvenliğin güçlendirilmesi amaçlanıyor; bunun sonucunda bölgede trafik akışının daha düzenli olması bekleniyor.

üst yapı çalışmaları ve gelecek planları:

Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, akıllı kavşağın tamamlanmasının ardından ilçe genelindeki diğer yol ve üst yapı düzenlemelerine ilişkin çalışmaları sürdürüyor. Merkezefendi Belediyesi, planlanan program doğrultusunda ulaşım altyapısını güçlendirmeye ve kent yaşamının konforunu artırmaya devam edeceğini bildiriyor.

MERKEZEFENDİ BELEDİYESİ TARAFINDAN ULAŞIM GÜVENLİĞİNİ VE TRAFİK AKIŞINI DAHA GÜVENLİ HALE GETİRMEK AMACIYLA MERKEZEFENDİ MAHALLESİ’NDE HAYATA GEÇİRİLEN AKILLI KAVŞAK ÇALIŞMASI TAMAMLANDI.