Merkezefendi kent tiyatrosu sezona 'Biz Âşık Değiliz' ile başladı

Merkezefendi kent tiyatrosu perdeyi açtı

Merkezefendi Belediyesi Kent Tiyatrosu, 2026-2027 sezonunun ilk oyununu sanatseverlerle buluşturdu. Sezonun açılışı, Biz Âşık Değiliz adlı oyunun Merkezefendi Kültür Merkezi’nde sahnelenmesiyle gerçekleştirildi. Gösterim, salonu dolduran izleyiciler tarafından ilgiyle izlendi ve tiyatro ekibinin sezon için hazırladığı programın habercisi oldu.

sezonun açılış oyunu ve atmosferi:

Açılış gecesinde izleyiciler, oyuncuların performansını coşkuyla karşıladı. Merkezefendi Kent Tiyatrosu oyuncularının sahnelediği Biz Âşık Değiliz, hem görsel hem de duygusal açıdan izleyicilere keyifli bir akşam sundu. Etkinlik, belediyenin kültür ve sanat alanındaki sürdürülebilir çalışmalarının somut bir gösterimi olarak değerlendirildi.

ekim programı ve gelecek oyunlar:

Yeni sezon kapsamında Merkezefendi Kent Tiyatrosu, Ekim ayında geniş bir oyun repertuvarı sunacak. Açılış oyununun yanı sıra sahnede yer alacak yapımlar arasında Roni’nin Zamanı, Kabare Müzesi, Koku’nun Maceraları, 80 Günde Dünya Gezisi ve Zamanın Tohumları bulunuyor. Belediye yetkilileri, Ekim ayı boyunca farklı türlerde oyunlarla tiyatroseverleri ağırlamaya devam edeceklerini belirtti.

Merkezefendi Kent Tiyatrosu’nun yeni sezon açılışı, yerel kültür hayatına canlılık katmayı ve sanatın erişilebilirliğini artırmayı hedefleyen programların habercisi oldu. Seyirciler, önümüzdeki haftalarda açıklanacak gösterim takvimini takip ederek biletlerine ulaşabilirler.

MERKEZEFENDİ BELEDİYESİ KENT TİYATROSU, 2026-2027 SEZONUNUN İLK OYUNUNU SANATSEVERLERLE BULUŞTURDU. "BİZ ÂŞIK DEĞİLİZ" ADLI OYUN, MERKEZEFENDİ KÜLTÜR MERKEZİ’NDE SAHNELENEREK YENİ TİYATRO SEZONUNUN AÇILIŞINI GERÇEKLEŞTİRDİ.