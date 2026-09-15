Merkezefendi kış spor okulları 14 branşta 20 tesiste kayıtları açtı

Merkezefendi kış spor okulları kayıtları başladı

Merkezefendi Belediyesi, spora ve sporcuya olan desteğini sürdürüyor. 15 Eylül itibarıyla başlayan kış dönemi kursları için kayıtlar resmen açıldı. Belediye, halkın yoğun talep gösterdiği programları bu dönemde de geniş bir altyapı ve branş çeşitliliğiyle sunuyor.

Kurslar ve yaş grupları:

Kış dönemi programı 14 ayrı branşta planlandı. Kurslar ve yaş aralıkları şöyle: futbol (7-12 yaş), basketbol (7-11 yaş), tenis (7-18 yaş), voleybol (10-13 yaş), robotik kodlama (6-12 yaş), cimnastik (5-11 yaş), satranç ve akıl oyunları (5-12 yaş), pilates (16 yaş ve üzeri, sadece kadın), zumba (15 yaş ve üzeri, sadece kadın), fitness (18 yaş ve üzeri, sadece kadın), güreş (8-13 yaş), Pickleball (9-17 yaş), badminton (9-16 yaş) ve hamile pilatesi. Bu dağılım, çocuk ve gençlere yönelik takım ve bireysel sporların yanı sıra yetişkinlere özel kursları da kapsıyor.

Kayıt, tesisler ve başvuru yöntemi:

Kurslar 20 tesiste verilecek. Başvurular https://www.merkezefendi.bel.tr adresinden çevrimiçi olarak veya ilgili tesislere şahsen gidilerek yapılabiliyor. Dersler; Selçukbey Spor Eğitim Merkezi, Alpaslan Spor Eğitim Merkezi, Şemikler Sosyal Tesisler, Gerzele Satranç Eğitim Merkezi, Sevindik Vadi Park Sosyal Tesisler ve Spor Eğitim Merkezi 100.Yıl Gençlik ve Yaşam Merkezi ile Akkonak, Merkezefendi, Gümüşçay, Sevindik, Sümer, Servergazi, Muratdede, Karaman, Eskihisar, 1200 Evler, Toki Kayalar, Adalet, Karahasanlı ve Başkarcı Mahallesi Kadın Çocuk Yaşam Merkezleri’nde gerçekleştirilecek.

Merkezefendi Belediyesi, her dönem yoğun ilgi gören spor kurslarında erişilebilirliği artırmayı ve farklı yaş grupları için düzenlenen programlarla toplum sağlığını desteklemeyi hedefliyor. Kontenjanların sınırlı olması nedeniyle ilgililerin kayıtlarının erken tamamlanması öneriliyor.

MERKEZEFENDİ BELEDİYESİ’NİN KIŞ SPOR OKULLARI KAYITLARI, 15 EYLÜL’DE BAŞLADI.