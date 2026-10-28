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Merkezefendi soruşturmasında dosya ayrışıyor: 3 adliyeye, 7 serbest

Denizli'de Merkezefendi Belediyesi'ne yönelik rüşvet ve ihaleye fesat soruşturmasında 27 kişi gözaltına alındı; 3 adliyeye, 7 serbest.

GİRİŞ: 28 Ekim 2026 - 19:25

GÜNCELLEME: 28 Ekim 2026 - 19:26

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EDİTÖR: Hakan Arslan

Merkezefendi soruşturmasında dosya ayrışıyor: 3 adliyeye, 7 serbest

Merkezefendi belediyesi'ne yönelik operasyon

Denizli Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerinin dün sabah saatlerinde düzenlediği operasyonda, 27 şüpheli gözaltına alındı. Soruşturma kapsamında yöneltilen suçlamalar arasında rüşvet, ihaleye fesat karıştırma ve irtikap yer alıyor.

Operasyonun kapsamı:

Gözaltılar arasında Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan ve eşi Mehmet Ali Doğan ile belediye başkan yardımcıları, bazı belediye çalışanları ve inşaat firması yetkilileri bulunuyor. Merkezefendi Belediyesi binası ile Başkan Doğan'ın evi ve diğer şüphelilerin adreslerinde aramalar yapıldı ve bulunan delillere el konuldu.

İşlemler ve adli süreç:

Gözaltına alınanlar sağlık kontrolünün ardından emniyete götürüldü. Savcılık talimatıyla, inşaat firması yetkilisi olan 7 kişi ifadelerinin ardından serbest bırakıldı. Belediye Başkan Yardımcısı F.Y. ile belediyede müdür olarak görev yapan Ş.D. ve A.A. ise savcılık sorgularının tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi ve toplam 3 kişi mahkemeye gönderildi.

Operasyon kapsamında halen emniyette işlemleri süren 17 şüphelinin arasında Başkan Doğan ve eşi de bulunuyor. Soruşturmanın ilerleyen aşamalarında savcılık ve emniyet tarafından yürütülecek işlemlerle birlikte dosyanın nasıl şekilleneceği bekleniyor.

DENİZLİ’NİN MERKEZEFENDİ BELEDİYESİ’NE YÖNELİK &#039;RÜŞVET&#039;, &#039;İHALEYE FESAT KARIŞTIRMA&#039;, &#039;İRTİKAP&#039;...

DENİZLİ’NİN MERKEZEFENDİ BELEDİYESİ’NE YÖNELİK 'RÜŞVET', 'İHALEYE FESAT KARIŞTIRMA', 'İRTİKAP' SUÇLARINA YÖNELİK DÜZENLENEN OPERASYONDA GÖZALTINA ALINAN 27 ŞÜPHELİDEN 3'Ü ADLİYEYE SEVK EDİLİRKEN, 7 KİŞİ İSE İFADELERİNİN ARDINDAN SERBEST BIRAKILDI.

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

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