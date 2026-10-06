Merkezefendi yerel kültürleri uluslararası bir film programında topluyor

Merkezefendi ev sahipliği yapıyor

Merkezefendi Belediyesi, kültür ve sanat etkinliklerini sürdürerek 14-18 Ekim 2026 tarihlerinde 2. Yerel Kültür Uluslararası Film Festivali (INCUFF)'e ev sahipliği yapacak. Etkinlikler Merkezefendi Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilecek ve tüm etkinlikler halka açık ve ücretsiz olacak.

Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan festival çağrısını, "5 gün sürecek olan 2. Yerel Kültür Uluslararası Film Festivali’mize tüm hemşerilerimiz davetlidir" sözleriyle duyurdu.

Festivalde öne çıkan etkinlikler:

Festivalde dünyanın dört bir yanından yerel kültürleri konu edinen kısa filmler gösterilecek, yönetmen söyleşileri ve sunumlar izleyiciyle buluşacak. Programda Ümit Şıracının "Türklerin Yazısı Tamgalar" söyleşisi, Dr. Yavuz Özer'in "Dede Korkut’un anlam dünyası" sunumu ve bir Süha Arın belgeselinin özel gösterimi yer alıyor.

Ayrıca festival kapsamında özel seçkiler ve konuklar bulunuyor: Finno-Ugric film festivali seçkisi ile Estonya Animasyon Federasyonu seçkisi festivale konuk olacak; müzik ve sahne etkinliklerinde Sabri Özdemir ve Yasin Akkaya konser ve söyleşileri seyirciyle buluşacak.

Gün gün program:

14 Ekim Çarşamba — 10:00-10:50 Amerika kıtasından kısa filmler; 11:00-11:50 Asya’dan kısa filmler; 12:00-12:50 Okyanusya’dan kısa filmler; 13:00-13:50 Afrika’dan kısa filmler; 14:00-14:50 Amerika kıtasından kısa filmler; 15:00-15:50 İran’dan kısa filmler; 16:00-16:50 Ümit Şıracı Söyleşi: Türklerin Yazısı Tamgalar; 17:00-17:50 Türk Toplumlarından kısa filmler; 19:00-20:50 Açılış töreni ve açılış filmleri; 21:00-22:00 Türkiye’den kısa filmler gösterilecek.

15 Ekim Perşembe — 10:00-10:50 Amerika kıtasından kısa filmler ve müzik klipleri; 11:00-11:50 Asya’dan kısa filmler ve İran’dan kısa filmler; 12:00-12:50 Arap kültürü hakkında kısa filmler; 13:00-13:50 Avrupa’dan kısa filmler; 14:00-14:50 Amerika kıtasından kısa filmler; 15:00-15:50 Türk toplumlarından kısa filmler; 16:00-16:50 Özel konuk: Finno-Ugric film festivali seçkisi; 17:00-17:50 Özel konuk: Estonya Animasyon Federasyonu seçkisi; 19:00-20:50 Sabri Özdemir ve Yasin Akkaya konseri: Yörük Havaları.

16 Ekim Cuma — 12:00-12:50 Amerika kıtasından kısa filmler; 13:00-14:00 Avrupa’dan kısa filmler ve Amerika kıtasından kısa filmler; 14:00-14:50 Sabri Özdemir ve Yasin Akkaya söyleşi: Orta Asya’dan Anadolu’ya Yörük Ezgileri; 15:00-15:50 Dr. Yavuz Özer söyleşi: Dede Korkut’un anlam dünyası; 16:00-16:50 Özel gösterim: Süha Arın belgesel; 17:00-17:50 Asya’dan kısa filmler ve İran’dan kısa filmler; 18:00-18:50 Okyanusya’dan kısa filmler; 19:00-19:50 Amerika kıtasından kısa filmler; 20:00-21:15 Türkiye’den kısa filmler.

17 Ekim Cumartesi — Gün boyu 10:00-17:50 arasında Türkiye’den kısa filmler ve yönetmen söyleşileri düzenlenecek. Akşam saat 19:00-21:00 arasında ise ödül ve kapanış töreni gerçekleştirilecek; törende festival jürisi tarafından belirlenen en iyi filmler açıklanacak.

18 Ekim 2026 Pazar — 10:00-10:50, 11:00-11:50, 12:00-12:50, 13:00-13:50 ve 14:00-14:50 saatlerinde 2. Yerel Kültür Uluslararası Film Festivali’nin ödüllü filmleri gösterilecek.

Festival programı yerel kültürleri farklı kıtalardan gelen yapımlar aracılığıyla izleyiciye taşıyor; gösterimler, söyleşiler ve özel seçkilerle beş gün sürecek zengin bir içerik sunuyor.

MERKEZEFENDİ BELEDİYESİ, 14-18 EKİM TARİHLERİNDE 2. YEREL KÜLTÜR ULUSLARARASI FİLM FESTİVALİ’NE (2. INDİGENOUS CULTURE FİLM FESTİVAL-INCUFF) EV SAHİPLİĞİ YAPACAK. MERKEZEFENDİ BELEDİYE BAŞKANI ŞENİZ DOĞAN, "5 GÜN SÜRECEK OLAN 2. YEREL KÜLTÜR ULUSLARARASI FİLM FESTİVALİ’MİZE TÜM HEMŞERİLERİMİZ DAVETLİDİR" DEDİ