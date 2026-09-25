Merkezefendi'de gençlere ücretsiz spor imkânı: GSB spor okullarında 10 branş için kayıtlar açıldı

Merkezefendi GSB spor okullarında yeni dönem kayıtları başladı

Merkezefendi Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü, 05-18 yaş aralığındaki çocuk ve gençlere yönelik yeni dönem GSB Spor Okulları kayıtlarını başlattı. Program kapsamında alanında uzman antrenörler eşliğinde gerçekleştirilecek eğitimler ücretsiz olarak sunulacak.

Eğitim programı ve branşlar:

Okullarda voleybol, basketbol, atletizm, masa tenisi, taekwondo, boks, cimnastik, tenis, eskrim ve karate olmak üzere 10 farklı branşta kurs verilecek. Eğitimlerin amaçları arasında çocukların fiziksel gelişimini desteklemek ve sosyal becerilerini güçlendirmek yer alıyor.

Tesisler ve uygulama yerleri:

Adalet Mahallesi'ndeki Merkezefendi Çok Amaçlı Spor Salonu, bakım ve onarım çalışmaları tamamlandıktan sonra 7 branşa ev sahipliği yapacak. Atletizm çalışmaları Albayrak Atletizm Sahası'nda, eskrim antrenmanları Servergazi Futbol Sahası'ndaki eskrim salonunda, tenis çalışmaları ise Vali Recep Yazıcıoğlu Spor Salonu yerleşkesindeki Merkezefendi Tenis Kortları'nda gerçekleştirilecek.

Kayıt süreci ve takvim:

Çocuklarını kurslara yazdırmak isteyen veliler, e-Devlet platformundaki Spor Bilgi Sistemi hizmetine giriş yaparak "Ulusal Spor Projeleri" sekmesinden ilgili il, ilçe ve branş seçimlerini yaparak başvurularını tamamlayabilecek. İlk dönem dersleri 28 Eylül 2026 Pazartesi günü başlayacak ve kurslara kayıtlar 31 Ekim 2026 tarihine kadar devam edecek.

Merkezefendi GSB Spor Okulları, bölgedeki gençlerin sporla buluşmasını kolaylaştırmayı hedefliyor; ailelere başvuru sürecini e-Devlet üzerinden takip etmeleri ve kontenjanlar dolmadan kayıtlarını tamamlamaları tavsiye ediliyor.

05-18 YAŞ GRUBUNA YÖNELİK 10 FARKLI BRANŞTA DÜZENLENECEK ÜCRETSİZ KURSLAR İÇİN BAŞVURULAR BAŞLADI. MERKEZEFENDİ GSB SPOR OKULLARINDA ALANINDA UZMAN ANTRENÖRLER EŞLİĞİNDE VOLEYBOL, BASKETBOL, ATLETİZM, MASA TENİSİ, TAEKWONDO, BOKS, CİMNASTİK, TENİS, ESKRİM VE KARATE BRANŞLARINDA EĞİTİMLER VERİLECEK.