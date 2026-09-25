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Merkezefendi'de gençlere yönelik akademik resim atölyesi başvuruları başladı

Merkezefendi Belediyesi'nin 14-30 yaş arası gençlere yönelik Akademik Resim Kursu kayıtları kontenjanla sınırlı; başvurular 30 Eylül 2026'ya kadar alınacak.

GİRİŞ: 25 Eylül 2026 - 14:56

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EDİTÖR: Kaan Yavuz

Merkezefendi'de gençlere yönelik akademik resim atölyesi başvuruları başladı

Merkezefendi'de gençlere yönelik akademik resim atölyesi başvuruları başladı

Merkezefendi Belediyesi tarafından düzenlenen Akademik Resim Kursu için başvurular başladı. Kurs, sanata ve resme ilgi duyan 14-30 yaş arasındaki Merkezefendi sakinlerine açık tutuluyor ve başvuruların yoğun ilgi görmesi bekleniyor.

kayıt ve başvuru bilgileri:

Kayıtlar yüz yüze gerçekleştirilecek olup başvurular Merkezefendi Kültür Merkezi ve Sanat Merkezi üzerinden alınacak. Katılımlar kontenjanla sınırlı olduğundan, kayıt yaptırmak isteyenlerin süreci ertelemeden tamamlaması öneriliyor. Son başvuru tarihi 30 Eylül 2026 olarak açıklandı.

kurstan beklenen kazanımlar:

Merkezefendi Belediyesi kursla gençlerin sanatsal gelişimine katkı sunmayı ve yeteneklerini geliştirebilecekleri bir ortam sağlamayı amaçlıyor. Katılımcılar, akademik resim alanında temel uygulamalar ve atölye çalışmalarıyla kendilerini geliştirme fırsatı bulacak. Belediye, düzenlediği kültür ve sanat programlarıyla her yaştan vatandaşın sanatsal faaliyetlere erişimini artırmayı sürdürüyor.

Başvuruda bulunacak adayların yaş ve ikamet şartlarını göz önünde bulundurması, kontenjan dolmadan kayıt işlemlerini tamamlaması tavsiye ediliyor.

MERKEZEFENDİ BELEDİYESİ TARAFINDAN DÜZENLENEN AKADEMİK RESİM KURSU İÇİN BAŞVURULAR BAŞLADI. SANATA...

MERKEZEFENDİ BELEDİYESİ TARAFINDAN DÜZENLENEN AKADEMİK RESİM KURSU İÇİN BAŞVURULAR BAŞLADI. SANATA VE RESME İLGİ DUYAN 14-30 YAŞ ARASINDAKİ VATANDAŞLARIN KATILABİLECEĞİ KURS İÇİN BAŞVURULAR 30 EYLÜL 2026 TARİHİNE KADAR DEVAM EDECEK.

Kaan Yavuz

Kaan Yavuz

 Dijital Eğitim Editörü

Öğrenci bursları, okul müfredat değişiklikleri ve dijital eğitim araçları üzerine odaklanan genç içerik editörü.

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