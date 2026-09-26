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Merkezefendi'de öğrenme ve sosyal yaşam için yeni dönem kayıtları açıldı

Merkezefendi Aktif Yaş Alma Merkezleri'nde yeni dönem kurs kayıtları başladı; halk oyunları, el sanatları ve dijital yetkinlik programlarına başvurular 30 Eylül'e kadar sürüyor.

GİRİŞ: 26 Eylül 2026 - 13:43

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EDİTÖR: Serkan Varol

Merkezefendi'de öğrenme ve sosyal yaşam için yeni dönem kayıtları açıldı

merkezefendi'de yeni dönem kurs kayıtları başladı:

Merkezefendi Belediyesi'nin büyüklerin sosyal, kültürel ve kişisel gelişimlerine katkı sunmak amacıyla yürüttüğü Aktif Yaş Alma Merkezleri, yeni dönemde de geniş bir kurs yelpazesiyle hizmet verecek. Katılımcılar hem yeni beceriler edinme hem de sosyal çevrelerini genişletme fırsatı bulacak.

kayıt ve başvuru bilgileri:

Kayıtlar 30 Eylül Çarşamba gününe kadar devam ediyor. Başvurular, 444 8 662 numaralı çağrı merkezi üzerinden veya doğrudan Aktif Yaş Alma Merkezlerinden yapılabilecek. İlgi duyan vatandaşların son tarihe kadar kayıtlarını tamamlaması gerekiyor.

merkezlerde verilecek kurslar:

Alzheimer Aktif Yaş Alma Merkezinde halk oyunları, resim, İngilizce, tel kırma, rölyef, tığ örgü ve çiçek yapımı kursları düzenlenecek.

Hacı Hızır Salih Efendi Konağı Aktif Yaş Alma Merkezinde resim, İngilizce, tel kırma, sepet örme, çanta örme, punch ve şiş örgü kursları yer alacak.

1200 Evler Aktif Yaş Alma Merkezinde halk oyunları, wellness (spor), rölyef, resim, tığ örgü, bağlama ve dijital yetkinlik (akıllı telefon-tablet kullanımı) kursları planlandı.

katılımın faydaları ve bilgilendirme:

Kurs programları, yaşlı katılımcıların boş zamanlarını verimli kullanmalarına, el becerilerini geliştirmelerine, dil ve dijital okuryazarlık gibi çağdaş yetkinlikler edinmelerine olanak sağlıyor. Sosyal etkinlikler sayesinde toplumsal bağların güçlendirilmesi de hedefleniyor.

Detaylı bilgi almak ve kayıt yaptırmak isteyenler, belirtilen çağrı merkezi veya merkezlerle iletişime geçerek başvuru süreçlerini tamamlayabilirler.

MERKEZEFENDİ BELEDİYESİ’NİN BÜYÜKLERİN SOSYAL, KÜLTÜREL VE KİŞİSEL GELİŞİMLERİNE KATKI SUNMAK...

MERKEZEFENDİ BELEDİYESİ’NİN BÜYÜKLERİN SOSYAL, KÜLTÜREL VE KİŞİSEL GELİŞİMLERİNE KATKI SUNMAK AMACIYLA HİZMET VERDİĞİ AKTİF YAŞ ALMA MERKEZLERİNDE YENİ DÖNEM KURS KAYITLARI BAŞLADI. KURSLARA KATILMAK İSTEYEN VATANDAŞLAR, 30 EYLÜL ÇARŞAMBA GÜNÜNE KADAR BAŞVURULARINI GERÇEKLEŞTİREBİLECEK.

Serkan Varol

Serkan Varol

 Genel Yayın Editörü

12 yıllık gazetecilik geçmişiyle ajans akışlarını denetleyen, günün manşetlerini belirleyen ve 26 kişilik ekibin haber koordinasyonunu sağlayan sorumlu editör.

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