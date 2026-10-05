Merkezefendi'de okul çevresi güvenliğini artırma yönünde kapsamlı denetim seferberliği

Merkezefendi Belediyesi denetimleri öğrencilerin sağlığına odaklandı

Merkezefendi Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, öğrencilerin sağlıklı ve güvenli ortamlarda eğitim görmelerini sağlamak amacıyla ilçe genelinde denetimlerini yoğunlaştırdı. Ekipler, okul kantinlerinin yanı sıra okul çevresinde faaliyet gösteren işletmeleri de titizlikle kontrol ediyor.

Denetim kapsamı ve öncelikler:

Yapılan kontrollerde iş yerlerinin genel düzeni, hijyen koşulları ve ilgili mevzuata uygunluk kriterleri esas alınıyor. Denetimler, sadece görünür eksiklikleri tespit etmekle kalmıyor; mali izinler, etik kurallar ve gıda güvenliği uygulamaları gibi hususlar da değerlendiriliyor.

Okul çevresindeki işletmelere yönelik uygulama:

Zabıta ekipleri, kantinlerin yanı sıra okul çevresindeki kırtasiye, büfe ve benzeri işletmeleri düzenli aralıklarla kontrol ediyor. İş yerlerinde tespit edilen uygunsuzluklar hakkında gerekli uyarılar yapılıyor ve mevzuata aykırı durumlarda idari işlemler başlatılıyor.

Süreklilik ve iletişim:

Merkezefendi Belediyesi, denetimlerin eğitim-öğretim dönemi boyunca düzenli olarak devam edeceğini bildiriyor. Uygulama, öğrencilerin sağlığının korunması ve eğitim ortamlarının güvenliğinin artırılmasını hedefliyor; vatandaşların ve okul yönetimlerinin ekiplerle iş birliği yapması isteniyor.

MERKEZEFENDİ BELEDİYESİ ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ EKİPLERİ, ÖĞRENCİLERİN SAĞLIKLI VE GÜVENLİ ORTAMLARDA EĞİTİM HAYATLARINI SÜRDÜREBİLMELERİ AMACIYLA İLÇE GENELİNDEKİ DENETİMLERİNİ ARALIKSIZ SÜRDÜRÜYOR. EKİPLER, OKUL KANTİNLERİNİN YANI SIRA OKUL ÇEVRESİNDE FAALİYET GÖSTEREN İŞLETMELERİ DE TİTİZLİKLE KONTROL EDİYOR.