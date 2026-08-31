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merkezefendi’de zafer haftası turnuvaları sona erdi

Merkezefendi Belediyesi'nin 30 Ağustos etkinlikleri kapsamında düzenlenen turnuvalarda farklı branşlarda dereceye giren sporcular kupa ve madalya aldı.

GİRİŞ: 31 Ağustos 2026 - 15:01

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EDİTÖR: Kerem Güneş

merkezefendi’de zafer haftası turnuvaları sona erdi

Merkezefendi'de 30 Ağustos zafer turnuvaları sonuçlandı:

Merkezefendi Belediyesi, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 104. yılı anısına düzenlediği organizasyonlarda güreş, voleybol, pickleball, futbol, tenis ve satranç branşlarında turnuvalar gerçekleştirdi. Etkinliklerin sonunda dereceye giren sporculara kupa ve madalyaları takdim edildi.

ödül töreni ve hedefler:

Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan tören sırasında yaptığı konuşmada ilçeyi sporun merkezi haline getirme hedefini yineledi. Doğan, “Merkezefendi’de sporu herkes için ulaşılabilir ve keyifli bir yaşam alışkanlığı haline getirmek adına önemli çalışmalar gerçekleştiriyoruz” diyerek sporcuya ve spora verilen desteğin süreceğini vurguladı. Törenlerde hem genç sporcuların emeği ödüllendirildi hem de katılımcılara teşekkür edildi.

turnuva sonuçları ve öne çıkanlar:

Futbol turnuvasında Alsancak Spor Kulübü birinci, Bereketli Spor Kulübü ikinci, Merkezefendi Belediyesi Spor Kulübü ise üçüncü oldu. Kulüpler arası organizasyonda dostluk ve sportmenlik ön plana çıktı.

Satranç turnuvası Gençlik Spor İl Müdürlüğü Satranç Müsabaka Salonu'nda üç kategoride yapıldı. 10 yaş altı kategorisinde Yusuf Emir Gümüş, B kategorisinde Yağız Yiğit, A kategorisinde ise Kerem Sürmeli birincilikleri elde ederek kupa ve madalya kazandı.

30 Ağustos Zafer Kupası Pickleball Turnuvası'nda erkeklerde Kazım-Sedat ikilisi birinci, Mehmet Ali-Cafer ikilisi ikinci, Nuri-Aycan ikilisi üçüncü oldu. Double kadınlarda Aysun-Lara birincilik, Fatime-Hilal ikincilik ve Selin-Gülsüm ikinciliği izledi. Mix kategorisinde ise Fatime-Mustafa birinci, Mehmet Ali-Hilal ikinci, Aysun-Kazım üçüncü oldu.

Merkezefendi Belediyesi'nin düzenlediği bu etkinlikler, hem ilçe gençliğinin sporla buluşmasını sağladı hem de farklı branşlarda yeni başarıların ve yeni sporcu adaylarının ortaya çıkmasına zemin hazırladı.

MERKEZEFENDİ BELEDİYESİ’NCE 30 AĞUSTOS ZAFER BAYRAMI’NA ÖZEL GÜREŞ, VOLEYBOL, PİCKLEBALL, FUTBOL...

MERKEZEFENDİ BELEDİYESİ’NCE 30 AĞUSTOS ZAFER BAYRAMI’NA ÖZEL GÜREŞ, VOLEYBOL, PİCKLEBALL, FUTBOL, TENİS VE SATRANÇ TURNUVASINDA DERECEYE GİREN SPORCULAR ÖDÜLLENDİRİLDİ. MERKEZEFENDİ BELEDİYE BAŞKANI ŞENİZ DOĞAN, "FUTBOL, SATRANÇ VE TENİS TURNUVALARIMIZA KATILAN GENÇLERİMİZE ÖDÜLLERİNİ VERDİK. DERECEYE GİREN SPORCULARIMIZI KUTLUYOR, TÜM KATILIMCILARIMIZA TEŞEKKÜRLERİMİ SUNUYORUM" DEDİ.

Kerem Güneş

Kerem Güneş

 Spor Editörü

Süper Lig ve Avrupa futbolu canlı maç takibi, transfer haberleri ve resmi kulüp açıklamalarında uzman spor editörü.

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