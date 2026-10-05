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Mersin adliyesinde yoğun güvenlik: üç belediye başkanı tutuklama talebiyle sevk edildi

Mersin'de yürütülen soruşturmada üç belediye başkanı da dahil olmak üzere 59 kişi tutuklama talebiyle adliyeye sevk edildi.

GİRİŞ: 05 Ekim 2026 - 21:59

GÜNCELLEME: 05 Ekim 2026 - 22:02

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EDİTÖR: Murat Öztürk

Mersin adliyesinde yoğun güvenlik: üç belediye başkanı tutuklama talebiyle sevk edildi

Mersin adliyesinde sevkler:

İhale ve doğrudan temin işlemlerine ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında, Vahap Seçer, Abdullah Özyiğit ve Ahmet Serkan Tuncer dahil olmak üzere toplam 59 şüpheli, tutuklama talebiyle Mersin Adliyesi'ne sevk edildi.

Soruşturmanın kapsamı:

Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmada ihaleler ve doğrudan temin süreçleri mercek altına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler, sabaha karşı geniş güvenlik önlemleri altında adliyeye getirildi. Soruşturma dosyasında Mezitli ve Yenişehir belediyelerine yönelik ayrı gruplar halinde gözaltılar yapıldığı bildirildi.

Gözaltı ve sevk edilen sayılar:

Mezitli belediyesine yönelik soruşturmada gözaltına alınan 18 kişiden 17'si, Yenişehir belediyesine yönelik soruşturmada gözaltına alınan 8 kişiden ise 7'si tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi. Toplamda sevk edilen şüphelilerin sayısı 59 olarak aktarıldı.

Adliye çevresinde güvenlik ve süreç:

Mersin Adliyesi çevresinde polis ekipleri tarafından alınan geniş güvenlik önlemleri dikkat çekti. Şüphelilerin yakınları ve vatandaşlar adliye çevresinde toplandı; adliyedeki işlemler ise yetkililerce sürdürüldüğü ifade edildi. Mahkeme süreci ve verilecek kararların beklenmesi öne çıktı.

Başkanlara yönelen özel iddialar:

Haberde yer alan bilgilere göre, Mezitli Belediye Başkanı Ahmet Serkan Tuncer hakkında ayrıca husumetli olduğu kişilerin iş yerlerine silahlı saldırı düzenlettirdiği gerekçesiyle "silahlı suç örgütü yöneticiliği" kapsamında da bir soruşturma yürütülüyor. Diğer başkanların da soruşturma kapsamında adli mercilere sevk edildiği belirtildi.

MERSİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI VAHAP SEÇER, YENİŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI ABDULLAH ÖZYİĞİT VE...

MERSİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI VAHAP SEÇER, YENİŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI ABDULLAH ÖZYİĞİT VE MEZİTLİ BELEDİYE BAŞKANI AHMET SERKAN TUNCER, BELEDİYELERE YÖNELİK YÜRÜTÜLEN SORUŞTURMA KAPSAMINDA TUTUKLAMA TALEBİYLE MAHKEMEYE SEVK EDİLDİ.

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

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