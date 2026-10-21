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Mersin Akdeniz'de kaldırımlar için sıkı denetim

Akdeniz Belediyesi zabıta ekipleri, kaldırımları ve yol kenarlarını işgal eden tezgah, masa ve araçlara karşı denetimleri yoğunlaştırdı; uyarılara uymayanlara tutanak tutuldu.

GİRİŞ: 21 Ekim 2026 - 14:51

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EDİTÖR: Aslı Han

Mersin Akdeniz'de kaldırımlar için sıkı denetim

Mersin Akdeniz'de zabıta ekipleri işlek caddelerde denetim yaptı

Akdeniz Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, ilçenin yoğun kullanılan cadde ve sokaklarında kaldırımları ve yol kenarlarını işgal eden işletmelere yönelik kapsamlı denetimler gerçekleştirdi. Denetimlerin ana hedefi, yaya güvenliğini sağlamak ve hem vatandaşların hem de esnafın haklarını korumak oldu.

Uygulanan tedbirler ve tespitler:

Ekipler, kaldırımlara konulan tezgah, masa, sandalye ve tabela gibi malzemelerin kaldırılmasını sağlayarak yayaların geçişini kolaylaştırdı. Yapılan uyarılara rağmen malzemelerini kaldırmayan işletmeler hakkında tutanak tutuldu. Ayrıca kaldırımlara park edilen motosiklet ve benzeri araçların da kaldırılması sağlandı.

Denetimlerde öncelikli olarak vatandaş ve esnaf yoğunluğunun yüksek olduğu noktalar kontrol edildi; ekipler tespitler sırasında işgale neden olan unsurların kaldırılmasına ilişkin uyarılarda bulundu ve kayda değer ihlaller belgelendi.

Amaç, iletişim ve yaptırımlar:

Akdeniz Belediyesi Zabıta Müdürü Ufuk Sivaslıoğlu, denetimlerin amacını hem vatandaşların hem de esnafın mağduriyetini önlemek olarak açıkladı. Sivaslıoğlu, ürün teşhiri yapılırken yaya geçişlerinin kapatılmaması gerektiğini vurguladı ve gerekli şartların sağlanması için esnafın uyarıldığını belirtti.

Sivaslıoğlu, "Amacımız hem vatandaşlarımızın hem de esnafımızın mağdur olmasını önlemek" diyerek, uyarılara rağmen yasa ve yönetmeliklere uymayanlara karşı Kabahatler Kanunu kapsamında idari yaptırım uygulandığını kaydetti. Belediye yetkilileri denetimlerin düzenli olarak devam edeceğini bildirdi.

Vatandaşların güvenli ve erişilebilir kaldırımlara kavuşması için zabıta ekiplerinin çalışmaları sürerken, esnafı bilgilendirme ve uyum sağlamaya yönelik adımlar da eş zamanlı yürütülüyor.

MERSİN’İN AKDENİZ İLÇESİNDE BELEDİYE ZABITA EKİPLERİ, KALDIRIMLARI VE YOLLARI İŞGAL EDEREK YAYA VE...

MERSİN’İN AKDENİZ İLÇESİNDE BELEDİYE ZABITA EKİPLERİ, KALDIRIMLARI VE YOLLARI İŞGAL EDEREK YAYA VE ARAÇ GEÇİŞİNİ ZORLAŞTIRAN İŞLETMELERE YÖNELİK DENETİMLERİNİ SIKLAŞTIRDI.

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

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