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Mersin iş dünyasının öncelikleri TOBB ile Ankara'da masaya yatırıldı

MTSO yönetimi, yeni dönemde Mersin'in ekonomik potansiyelini etkin değerlendirmek ve iş dünyasının taleplerini TOBB ile gündeme taşımayı hedefliyor.

GİRİŞ: 06 Kasım 2026 - 12:25

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EDİTÖR: Deniz Yılmaz

Mersin iş dünyasının öncelikleri TOBB ile Ankara'da masaya yatırıldı

toplantının amacı:

Mersin Ticaret ve Sanayi Odası (MTSO) Yönetim Kurulu Başkanı Serdar Yıldızgörer ve Meclis Başkanı Hamit İzol, yeni dönem önceliklerini görüşmek üzere Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Yönetim Kurulu Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu ile bir araya geldi. Ankara'daki ilk resmi temas kapsamında yönetim kurulu üyeleri ile meclis divan üyeleri de buluşmada yer aldı.

görüşmede ele alınan başlıklar:

Toplantıda Mersin ekonomisinin mevcut durumu, kentin sahip olduğu potansiyelin daha etkin kullanılması ve önümüzdeki dönem için belirlenen hedefler detaylı şekilde ele alındı. İş dünyasının beklentileri ve sektörlerin ihtiyaçları masaya yatırılarak, bu taleplerin ilgili platformlarda nasıl önceliklendirilip takip edileceği tartışıldı.

MTSO yönetimi, yeni dönemde kentteki ekonomik gelişime katkı sağlayacak ortak projeler ve TOBB ile yapılabilecek iş birliklerinin önemine vurgu yaptı. Katılımcılar, koordinasyonun güçlendirilmesi ve taleplerin merkezi düzeyde daha görünür kılınması gerektiği konusunda mutabık kaldı.

TOBB'dan tebrik ve destek mesajı:

Rifat Hisarcıklıoğlu MTSO'nun yeni yönetimini tebrik ederek, "Mersin’in ekonomik ve sosyal gelişimi için yeni dönemde başarılı çalışmalara imza atacaklarına yürekten inanıyorum. Seçimler şehrimiz ve camiamız için hayırlı olsun" ifadesini kullandı. Görüşme sonrası MTSO, önceliklerin takip edilmesi ve kent yararına projelerin hayata geçirilmesi amacıyla çalışmaları sürdüreceklerini açıkladı.

MERSİN TİCARET VE SANAYİ ODASI (MTSO) YÖNETİM KURULU BAŞKANI SERDAR YILDIZGÖRER VE MECLİS BAŞKANI...

MERSİN TİCARET VE SANAYİ ODASI (MTSO) YÖNETİM KURULU BAŞKANI SERDAR YILDIZGÖRER VE MECLİS BAŞKANI HAMİT İZOL, YENİ DÖNEMDE MERSİN İŞ DÜNYASININ ÖNCELİKLERİ, KENTİN EKONOMİK POTANSİYELİ VE YAPILACAK ORTAK ÇALIŞMALARLA İLGİLİ TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ (TOBB) YÖNETİM KURULU BAŞKANI RİFAT HİSARCIKLIOĞLU İLE GÖRÜŞME GERÇEKLEŞTİRDİ.

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Deniz Yılmaz

Deniz Yılmaz

 Ekonomi Editörü

Ekonomi basını tecrübeli; altın, borsa, döviz kurları ve makroekonomik verileri anlık grafiklerle haberleştiren editör.

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