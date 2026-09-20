Mersin Mut yolunda kontrolden çıkan otomobil şarampole yuvarlandı: sürücü ağır yaralandı

Kaza ve müdahale:

Olay, Mut-Ermenek karayolu Çamlıca mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 06 FBB 453 plakalı otomobili kullanan Ömer T., sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak şarampole devrildi.

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen 112 Acil Sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri kısa sürede kaza yerine ulaştı. Devrilen araçta sıkışan sürücü, Mersin Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla araçtan çıkarıldı ve ilk müdahalesinin ardından ambulansla Mut Devlet Hastanesine götürüldü.

Yaralının durumu ve tedavi:

Hastaneye kaldırılan sürücünün sağlık durumunun ağır olduğu bildirildi. Yetkililer, yaralının tedavi sürecinin sürdüğünü ve durumu hakkında gerekli tetkiklerin yapıldığını aktardı.

Soruşturma ve trafik durumu:

Kaza yerinde jandarma ekipleri tarafından inceleme başlatıldı. Yetkililer, kazanın oluş nedeninin belirlenmesi için çalışmaların devam ettiğini ve olayla ilgili soruşturmanın sürdüğünü bildirdi.

MUT İLÇESİ ERMENEK KARA YOLUNDA SEYİR HALİNDEKİ OTOMOBİL ŞARAMPOLE DEVRİLDİ SÜRÜCÜ AĞIR YARALANDI.