Dolar 48,7863 +0,05%
Euro 56,0557 +0,09%
Bist 13.284,42 +1,23%
Altın Gram 6.920,29 -0,29%
EUR/USD 1,1488 -0,02%
Brent Petrol 98,27 -1,03%
--°

Mersin Mut yolunda kontrolden çıkan otomobil şarampole yuvarlandı: sürücü ağır yaralandı

Mut-Ermenek karayolunda kontrolü kaybeden 06 FBB 453 plakalı otomobil şarampole devrildi; sürücü Ömer T. itfaiye tarafından çıkarıldı, ağır yaralı.

GİRİŞ: 20 Eylül 2026 - 18:31

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Murat Öztürk

Mersin Mut yolunda kontrolden çıkan otomobil şarampole yuvarlandı: sürücü ağır yaralandı

Kaza ve müdahale:

Olay, Mut-Ermenek karayolu Çamlıca mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 06 FBB 453 plakalı otomobili kullanan Ömer T., sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak şarampole devrildi.

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen 112 Acil Sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri kısa sürede kaza yerine ulaştı. Devrilen araçta sıkışan sürücü, Mersin Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla araçtan çıkarıldı ve ilk müdahalesinin ardından ambulansla Mut Devlet Hastanesine götürüldü.

Yaralının durumu ve tedavi:

Hastaneye kaldırılan sürücünün sağlık durumunun ağır olduğu bildirildi. Yetkililer, yaralının tedavi sürecinin sürdüğünü ve durumu hakkında gerekli tetkiklerin yapıldığını aktardı.

Soruşturma ve trafik durumu:

Kaza yerinde jandarma ekipleri tarafından inceleme başlatıldı. Yetkililer, kazanın oluş nedeninin belirlenmesi için çalışmaların devam ettiğini ve olayla ilgili soruşturmanın sürdüğünü bildirdi.

MUT İLÇESİ ERMENEK KARA YOLUNDA SEYİR HALİNDEKİ OTOMOBİL ŞARAMPOLE DEVRİLDİ SÜRÜCÜ AĞIR...

MUT İLÇESİ ERMENEK KARA YOLUNDA SEYİR HALİNDEKİ OTOMOBİL ŞARAMPOLE DEVRİLDİ SÜRÜCÜ AĞIR YARALANDI.

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Arnavutköy'de iş yeri sahibini 'suç örgütü mensubuyum' diye tehdit eden iki kişi...
images

Sincan'da akülü aracıyla balon satan genç köprüden düşerek hayatını kaybetti
images

Sincan İstasyon Mahallesi'nde ters yön kazası: motosiklet sürücüsü yaralandı
images

Kayseri'de trafikte tartışma bıçaklı kavgaya dönüştü: 1 yaralı

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Arnavutköy'de iş yeri sahibini 'suç örgütü mensubuyum' diye tehdit eden iki kişi yakalandı

Sincan'da akülü aracıyla balon satan genç köprüden düşerek hayatını kaybetti

Sincan İstasyon Mahallesi'nde ters yön kazası: motosiklet sürücüsü yaralandı

Türkevi önünde Erdoğan'ı coşkulu karşılayış

TREND HABERLER

Çivril'de elma festivalinin finalini Derya Uluğ'un enerjisi taçlandırdı

Sukaypark hafta sonunu kahve ve konserlerle şenliğe çevirdi

Golsüz mücadele seyrantepe'de: Diyarbekirspor ile Erciyes 38 FSK 0-0 berabere

Uşak'ta huzur ve güven uygulaması: 8 hükümlü yakalandı, sentetik ecza ve ruhsatsız tüfek ele geçirildi

Yeni jandarma havacılık birimi Samsun’da faaliyete hazırlanıyor

Güzeloluk kavşağında çarpışma: 16 yaşındaki motosiklet sürücüsü yaşamını yitirdi

Gece yarısı fenerle araçların üzerinde yürüyen kişi Sincan'da görüntülendi

Ardahan'ın ekonomik dönüşümü: sınır ticareti, yeni osb ve tarım lisesi planı