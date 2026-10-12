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Mersin organize sanayide tütün ve makaron fabrikasında üç depoda yangın

Mersin 1. Organize Sanayi Bölgesi'nde Huzurkent Mahallesi'ndeki tütün ve makaron fabrikasının üç deposunda yangın çıktı; itfaiye söndürme çalışmalarını sürdürüyor.

GİRİŞ: 12 Ekim 2026 - 11:54

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EDİTÖR: Hakan Arslan

Mersin organize sanayide tütün ve makaron fabrikasında üç depoda yangın

Yangına müdahale sürüyor

Mersin 1. Organize Sanayi Bölgesi'nde faaliyet gösteren tütün ve makaron üretim fabrikasının üç deposunda yangın çıktı. Olay, merkez Akdeniz ilçesine bağlı Huzurkent Mahallesindeki organize sanayi bölgesinde başladı. Depolardan birinde başlayan alevler kısa sürede diğer bölümlere de sıçradı; iş yerinden yoğun duman ve alevler gözlemlendi.

Yangının seyrine ilişkin bilgiler:

Söz konusu yangına Mersin Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri ile organize sanayi bölgesinde görevli söndürme ekipleri müdahale ediyor. Ekipler, alevleri kontrol altına almak ve çevredeki riskleri azaltmak amacıyla söndürme ve soğutma çalışmalarını sürdürüyor.

İnceleme süreci:

Yangının çıkış nedeni ve olayın boyutuna ilişkin değerlendirmelerin, yangının kontrol altına alınmasının ardından netleşmesi bekleniyor. Yetkililer tarafından yapılacak incelemeler sonucu hasar tespiti ve olası nedenlere dair bilgiler paylaşılacak.

MERSİN 1. ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ&#039;NDE BULUNAN TÜTÜN VE MAKARON ÜRETİM FABRİKASININ 3 DEPOSUNDA...

MERSİN 1. ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ'NDE BULUNAN TÜTÜN VE MAKARON ÜRETİM FABRİKASININ 3 DEPOSUNDA ÇIKAN YANGINA MÜDAHALE EDİLİYOR

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

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